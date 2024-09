Montering av radiator? fram? upptill?

Skrivet av Swedishchef_90: Bäst är i fram med slangar nedåt då det är minst chans att ram eller moderkort blir ivägen dock kan nu gpu bli ivägen.... Jag skulle montera fläktarna I chassit och radiatorn mot fläktarna om jag monterade I toppen Gå till inlägget

Det finns en bra guide på inet har jag för mig.

Som personen ovan skriver så får man effektiv kylning men tänk på hur det påverkar luftflöden i chassit generellt.

Har man en radiator i fronten så blir det lätt så att frånluften via utblåsande fläktar är mer än luften som kommer in vilket kan leda till att det sugs in luft och damm på små springor och ställen där det inte finns luftfilter.

Alltid trist med damm i datorn.