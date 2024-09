Ny hemmabioreceiver, tänker Marantz Cinema 70s

Byter upp mig från en döende H/K AVR 355. Den har gjort sitt jobb med bravur.

Läst runt lite på internetet och suttit och tittat på den här pjäsen (Marantz Cinema 70s) en stund. Priset är rätt. Jag behöver mest ett försteg till front och center samt en modern hdmi-växel. Kör lite grundläggande film med 5.1-högtalare och även musik i stereo med frontarna. Vissa specifika spel ska köras också, gärna via receivern, det har funkat fint via den gamla.

Finns det någon annan kärra jag borde fundera över?

Edit: inser att jag utelämnar information som kan vara intressant.

Skärm: LG C3 Oled 65"

Källa: En PC som just nu kör ljud via toslink till H/Kn', bild via hdmi till skärmen. Grafikkort GTX1070