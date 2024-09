Erfarenhet och Arbetsannonser

Överlag tycker jag sånt där är rätt luddigt i annonser.

Jag har suttit med och (kunskaps testat) en del arbetssökande som sökt där jag jobbar.

Man brukar rätt snabbt få ett hum om vad personen i fråga kan där, Speciellt om det är en Junior tjänst så att säga.

Sen ja överlag så används kanske inte Unifi vrål mycket i enterprise (det förekommer dock) men en grundläggande kunskap om hur L2, L3 och vlan etc etc kommer man långt med. Speciellt om man är villig att lära sig.

Såklart är det mer meriterande att skriva att man jobbat 2-3 år på något bolag som it kille etc etc än att jag har pillrat hemma 1-2 år med unifi, dock utesluter det ena inte det andra så att säga tycker jag.. Allt beror på lite vilken tjänst man söker.

Typ Senior nätare så krävs det kanske lite mer än bara pillrat hemma med Unifi.

Junior i en lärling/lärande tjänst så ja då kanske det räcker så länge personen i fråga är "Hungrig" på lära sig.

Vilja och driv kommer man rätt långt med, speciellt om man är duktig på att visa att man har det.