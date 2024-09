Ny router tips

När det kommer till ISP-routers är Icoteran nog best in class. Du kommer inte hitta en annan router för 1000kr som gör ett bättre jobb med WiFi. Förmodligen inte under 2000kr heller.

Har du själv försökt konfigurera om routern på något sätt? Jag rekommenderar normalt inte att göra det då det är lätt att tro att man gör saker bättre när det i själva verket blir sämre.

Hur ser din bostad ut som du försöker täcka in med WiFi? Var är routern placerad?

Det finns appar till din telefon som kan hjälpa dig att göra en Wifi heatmap. Det kan öka din förståelse för vilka områden som har problem, och därmed var det kan vara aktuellt att sätta upp en AccessPunkt för bättre WiFi.

Jag har själv en enplansvilla på 160kvm som är ganska utsträckt i ett L. Har inte mindre än tre UniFi accesspunkter för att täcka in hela huset med bra WiFi mottagning och hastighet. Det går oftast inte så bra att förlita sig på en router/accesspunkt som ska serva ett helt hus om du kör allt på WiFi. Ännu värre blir det om denna enda enhet är placerad i ena änden av huset.

Vill du utnyttja en 1000/1000 lina fullt ut över WiFi, dvs du vill låta en enhet använda hela bandbredden så har du ett gediget jobb framför dig.