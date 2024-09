Playground webbforum är lanserad

Skrivet av Dockman: Jag behöver konstruktiv kritik på mitt webbforum, länken står nedan: http://flumma.us.to/ Jag har haft en annan sida öppet innan också, den hette Playground forum, men detta forumet är dock ämnat mest för diskussioner kring spel och hårdvara denna gången, vad för kategorier kan jag ha tycker ni? Håller dock på att fixa SSL, via letsencrypt, fick dock vissa problem att installera det, men det kommer också sedan, designen hur kan den förbättras? Etc. Hälsningar

Tjo!

Jag såg nu att du skrev att du ska fixa SSL. Mycket bra, annars kommer det troligen att avskräcka många okunniga besökare när de får reda på att "webbplatsen är osäker" och det hjälper ju inte heller att domänändelsen är .us.to istället för .nu, .se eller .com!

Vid första anblick så upptäcker jag att webbplatsen inte är mobilvänlig (responsiv). Det är något att fundera på även om jag håller 100 % med om att webbforum är lättast att använda stationärt än mobilt.

En annan sak att fundera på är typsnittet för inlägg: just nu 13px. Möjligen köra på åtminstone 1rem / 16px? 1rem gör att det är utifrån satt standardwebbläsarstorlek vilket kan variera hos olika funktionsvarierande besökare.

Möjligen överväg att göra det mesta lite större textmässigt. Min spontana upplevelse är att texten kan upplevas lite som liten även om den helt klart går att läsa, men på gränsen till lite ansträngande istället för bara "går att läsa utan problem".

Snygga brödsmulor vid navigering av undersidor ner till enstaka foruminlägg! ^_^

Angående kategorier så kan du ta den "lata vägen" och bara stoppa in det du har för närvarande och berätta för chatGPT3.5 eller Gemini vad det är för slags nätforum och vilka kategorier som kanske vara bra att ha.

När det står "Never" för att det saknas ett första inlägg, så fundera på om texten kanske ska vara centrerad då precis under "Last Post" alternativt att "Last Post" blir vänsterjusterat istället. Jag ser nu också att "Thread" och "Posts" verkar ha sina data precis under "Posts", så där är det lite att fixa.

Det saknas en "favicon" för webbplatsen!

Allt som allt så ger det åtminstone mig intrycket av en "good ol' web forum" med lite småsaker att fixa här och var.

