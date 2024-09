Nästa stora Windows 11-uppdatering släpps den 8 oktober

Skrivet av evil penguin: Är skeptisk till att det inte är 8:e/2:a som avses fortfarande, men vem vet.

Det anges iaf ingen källa för detta nya påstående, så jag förmodar en desinformationskampanj. Annars är det väl just POPCNT + SSE4.2/SSE4A som blivit nya hårda krav. Men båda dessa infördes ju långt innan de första officiellt stödda processorerna. Gå till inlägget

Det är väl bland annat detta som är orsaken till att Intel 7000-serien föll utanför.

"One example is a feature called mode-based execution control, which—in tandem with Intel’s eighth-gen CPUs and up—helps to ensure optimal performance while running certain virtualization-based security protections, he said.

Some earlier CPUs do support mode-based execution control, including Intel’s seventh-gen processors. But the seventh-gen chips are excluded because they don’t meet all of the performance and reliability requirements that Microsoft has for Windows 11, including for running VBS processes by default, Weston said.

In addition to mode-based execution control, Intel’s eighth-gen chips also ensure that Trusted Platform Module (TPM) encryption and secure boot capabilities are present, Weston said."

https://www.crn.com/news/applications-os/microsoft-exec-windo...