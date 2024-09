koppla in fläktar/rgb arctic freezer II 280mm

hej!

jag har nyss byggt ett litet ITX bygge med ovan AIO kylare, jag har kopplat in fläktarnas RGB på ADD_LED1 som är 5v, jag har sedan använt mig av den "gömda" rgb ledningen i slangen som sedan kommer ut vid radiatorns utgångar, där har jag även 5V ut, har serie kopplat fläktarnas rgb sedan in på den utgången med 5V på radiatorn ändå så börjar inte rgb:n att lysa, jag har även 5v ända till sista 3pin kontakten på vardera fläkt sedan går det inte mäta mera...vad är det som spökar att dessa inte lyser upp när man startar datorn, har testat att bända lite på vardera kontakt för att utesluta glapp dessutom....vad gör jag för fel då , dessa fläktar är helt nya från förpackning, de blinkar till lite snabbt när man drar ur kabeln och sätter in i 3pin kontakten för någon millisekund.

kan det vara så att man måste aktivera de i BIOS helt och hållet då jag inte ännu installerat windows på burken?