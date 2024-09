Fractal Torrent kylning och fläktar (inkl CPU)

Jag köpte en Fractal Torrent nyligen och gillar chassit starkt. Det är ett chassi som är tyst på låga varvtal medan det låter som ett mindre flygplan om fläktarna kör på max. Cool känsla när man känner hur vinden drar i rummet, 2 meter från datorn.

Datorn som det talas om: https://www.inet.se/datorbygge/b1548694/datorhelvetet

CPUkylaren: Be Quiet - Shadow Rock 3 (vit) https://www.inet.se/produkt/5323251/be-quiet-shadow-rock-3-vi...

Jag har inga kylningsproblem med datorn, och jag har ställt in att så fort CPU når 55 grader så drar chassit igång med runt 40% kraft. Då min CPU är rätt kall kommer jag sällan upp i högre temperaturer än så. Chassits flöde på 40% är rätt massivt.

"Problemen":

1. CPU-Kylning

Om jag drar chassifläktarna på ens 40% så överröstar de CPUfläkten om man så kör den på 100%.

Det leder mig till tanken på att byta ut fläkten på CPUkylaren mot en kraftigare. Nuvarande CPU-fläkt ligger på max 1200 rpm. Silent Wings 2.

Skulle man sätta en fläkt där på istället 2500 rpm så skulle den nog inte ens märkas med tanke på chassifläktarnas brutalitet när de väl drar igång.

I CPU-kylaren ingick det också en hållare så man kan sätta på en till fläkt på andra sidan kylaren i en push-pull konfiguration. Vad tror ni ger mest kylning? Push pull med 2x 1200 rpm fläktar, eller en monsterfläkt på 2500-3000 rpm a la Noctuas saftigaste?

2. Chassits fläktar

Fractal Torrents 5 fläktar (2 i front, 3 i botten) är alla sammankopplade. Alltså styrs deras RPM i samklang trots att två är 180mm och tre är 140mm. Misstänker att de två olika fläkttyperna ger oljud vid olika loads.

De nedre fläktarna ger ju bra kylning till GPU medan de främre pumpar luft rakt igenom hela chassit.

Bör man koppla de nedre flälktarna separat och anpassa dem till GPUs temperatur? Verkar inte gå att ställa in så att de följer GPUs värme? Bara CPU eller moderkort etc? När jag ställer in i BIOS så kan man inte detektera temperatur från GPU. Enbart moderkort och CPU. Några idéer eller lösningsförslag?

Så för att sammanfatta:

Tror ni en kraftig CPUfläkt som matchar ljudnivån i chassit kommer ge en märkbar skillnad i kylning av CPU? Ska man köra push-pull på CPU-kylning eller bara en kraftigare fläkt isåfall?

Och angående chassit: Bör man optimera så att nedre fläktarna närmast GPU styrs separat utifrån GPUs temperatur medan man låter front-fläktarna styras av CPU eller moderkorts temperatur?

Hoppas tråden är lättläst. Om ni har någon feedback på endera fråga/fundering så kommentera gärna.