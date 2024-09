Hej! Min Acer Swift laptop blev stulen igår och jag hade gärna velat spåra den då jag misstänker att den inte befinner sig så långt ifrån mig (studentområde). Jag försökte spåra via Hitta min enhet på microsoft men man behövde tydligen ha registrerat den för spårning i förhand så det gick ej. Kunde inte heller spåra via google konto och har nu loggat ut enheten därifrån. Funderar på om det finns någon ”hacker” eller ”cracker” (kallas det så?) man kan betala privat för att via serienummer eller dylikt spåra den eller om någon av er har ett hum om hur man hade kunnat göra? Är väldigt desperat tjej och kan göra lite vadsom för hjälp SNÄLLA!!!!!!!!!