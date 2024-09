Förslag på Robot Dammsugare för nybörjare.

Yes. Ytterligare en tråd om robot dammsugare. Har aldrig haft behovet av att sätta mig in i ämnet innan men har skaffat hus så kände de va dags. Har läst en massa andra trådar men inte riktigt fått de svar jag behöver känner jag.

Budget: Under 5000kr.

Helst kunna klara så hög tröskel som möjligt mest för den i badrummet är på 2.1 cm men är väl egentligen inte högsta kravet. Har nog orken att dra dammsugaren dit själv.

Givetvis kunna ställa in så mycket som möjligt för olika rum.

Har mest trägolv så vill gärna kunna ställa in så moppfunktion är extremt mild.

Behöver inte ha tömningsstation.

Har smått sneglat på Roborock Q8 Max och q5 pro. Och lutar mer åt Q8 då man ska kunna ställa in vatten och att den undviker hinder. Men funderar på om man ska strunta i mopp och bara köra q5.