Köpa nytt ram minne

Efter en snabb sökning på Google:

"The maximum memory capacity on the Z590 motherboard is 128GB. After Intel updated the memory reference code, a single slot can support up to 32GB. Therefore with populated 2 DIMM per channel on both channel, total memory capacity is 128GB, which was only available on High End Desktop (HEDT) platforms."

Utöver detta spelar det ingen roll om du köper Corsair, GSkill eller vad som... bara det är DDR4 och har rätt frekvenser. Det pratas aldrig om "detta märket är inte kompatibelt med detta märket".

Se till att du köper DIMM bara och inte SODIMM...