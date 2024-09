Någon här som kör Ring Alarm?

Jag har Sector Alarm idag, men pga den höga månadskostnaden (samt att det inte har stöd för 4G/5G vilket kommer behövas snart) så letar jag alternativ.

Jag har inga problem med en abbonemangsavgift, men helt inte mer än ca 100kr/mån.

Många rekommenderar Ajax, men jag vill gärna inkludera larmet i mina hemautomation (kör HA). Ajax går bara att läsa av status via SIA, men som jag förstått så går det inte att få status från sensorerna. Sen måste man mecka med lödning osv för att kunna larma på och av via automation.

Jag har redan lekt en del med Alarmo i HA och det funkar ok, men att endast få en vanlig notis om larmet går gillar jag inte, då det är så lätt att missa, samt att jag vill ha batteribackup och 4G.

Jag har sneglat en hel del på Ring Alarm. De har vettiga priser, samt att man kan få in massa kameror i samma ekosystem. För 10 EUR/mån får man deras Protect Plus och då får man 4G backup, molnlagring för kamerorna samt Assisted Monitoring (en robot ringer upp och meddelar när larmet går samt vilken sensor som utlöst).

Ring saknar dock brandlarm i Europa, men HA kan utlösa ett paniklarm i Ring, så då kan man använda tex Zigbee rökdetektor som aktiverar paniklarmet via en HA-automation. Dock kommer inte det att fungera om HA ligger nere, men det får kanske duga tills vidare.

Ring verkar täcka nästan alla behov, men hur är kvalitén? Har läst bra recensioner och många YouTubers verkar nöjda, men de flesta är från USA.