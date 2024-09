Får ej ut max av Sonos via TV:n

Har stött på ett problem med min Sonos-setup som jag inser att jag är för dålig på ljud för att lösa.

TV:n - LG OLED55CX

Ljudet - Sonos Beam (gen2) kopplad till TV:n via HDMI eARC ingången plus två stycken Sonos One satelliter bredvid soffan.

Streamar jag ljud via Spotify (Premium) från mobilen har jag kanonljud, alla högtalare jobbar.

Jag testade igår att uppgradera till YouTube Premium för att jämföra men får inte till något vettigt ljud hur jag än gör. Ljudet är betydligt sämre och enbart Beam jobbar. Har testat alla möjliga varianter jag kan komma på.

Via TV:ns inbyggda app för Youtube och Spotify - kasst

Via Google TV Streamers appar (Youtube/Youtube Music/Spotify) som också går via HDMI in i TV:n - kasst

Streamar jag från mobilen med Youtube går den via Google Streamern och det blir dåligt.

Jag antar att det bör sitta i TV:ns ljudinställningar men jag kan inte hitta någon inställning att ratta på som gör skillnad.

"Digitalt ljud ut" är satt till "Pass-through" och HDMI-ingångsljudformat är satt till "Bitstream".

Har stirrat på problemet lite för länge och vet inte längre om jag ska rikta in mig på TV:n, inställningarna i Sonos-appen eller om jag bommar något annat?