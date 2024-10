Samsung S24, Plus / Ultra

Tjenare

Står i tankarna att byta ut min gamla slita trotjänare Samsung S20.

Tanken var först att köpa en S24 Base modell. Men då den har sämre upplösning än min gamla S20 och känns inte som en så stor uppgradering. Kvar är då plus och Ultra.

Plus räcker egentligen gott och väl för mig. Men Ultran är såklart en trevlig telefon.

Just nu kan man få Ultra för 10 440kr genom Tele2 om jag binder om mitt Abonnemang på 24månader, och då ingår en surfplatta Galaxy Tab 9 FE.

Medans Plus kostar 10 080kr och då ingår inget mer.

Ni som har erfarenhet av Plus eller Ultra, finns det nån anledning att köra på Plus istället för Ultra. Just nu känns ju Ultran som det mer självklara valet. Eller har ni rent utav kört på S24 Base och varit nöjda med det?