Fractal Design Terra & 9800X3D. Råd sökes!

Vad är det för moderkort egetigen då dom finns i flera varianter, jag såg till att fixa mig ett mITX och det kan man se tydigt att det bara är fyra hål i hörnen, mATX har sex hål.

Platts på längden är välligt frikostigt i den lådan då man sätter grafikkortert på baksidan av moderkotet med hjälp av en racer. man får allså hela lådelängden tillgodo. Det är ju det som är fördelem med den här lådan.

nackdel är att man har välligt lite platts för kylare i höjd. Så personigen hadde jag nog valt en lite svagare 65 TDP processor till just den här lådan. Den du valt är 120w TDP och det tycker jag personigen är lite mycket. Funka kommer det ju göra men det kan bli mycket fläktljud om du har otur. hur det blir kommer du märka. kanske går det att klämma in en vattenkylare ? Eller klocka ner den något, var inte orolig det behöver inte ge märkart tapp i spel och arbeten.

Du måste kolla hur mycket platts i höjd kylaren tar upp, ett example ser man här och där kan man se att så mycket platts i höjd finns det inte så därför är det noga att kolla upp det. Så det är till att läsa specikationer.

https://preview.redd.it/fractal-terra-build-v0-ccaosy6q4g7b1....

Här kan du se höjd kylare 77mm

https://www.inet.se/produkt/6905669/fractal-design-terra-jade...

Du kan också se längd på grafikkort 322mm och längd om du sätter i vattekylare, då måste grafikkortet vara kortare.

Så är det på dom här chassina, ska nåt extra eller större/bättre/mer vara där så måste man ta utrymme av något annat. Ju mindre ju svårare.

Tänk på nätaggets längd också.