Ubiquiti Unifi var börjar jag?

Har använt konsument-routrar i många år, moddar dem alltid med annan firmware för att få dem som jag vill ha dem.

Nu senast har jag använt en Asus AX86U som börjar ge upp, så jag tänkte efter lite efterforskningar hoppa på UniFi tåget fullt ut.

Jag kan noll om detta ekosystem, så vill läsa på lite.. så tar gärna emot tips om videos eller bloggar som snackar lite om hur allt hänger ihop.. sen även lite råd om hur jag kan/bör ersätta mitt nuvarande nätverk med UniFi-prylar.

Bilden visar ungefär hur det ser ut nu, utöver detta så är ju ett antal mobiler och laptops uppkopplade via wifi på både ovan- och nedervåning. Det är en fet murstock i huset som blockerar wifi så jag behöver nog en AP där uppe utöver en där nere.

Jag tänkte även framöver köpa på mig ett lass G5 Bullet kameror, doorbell etc och spela in och lagra detta ett par veckor på en NAS om man får ovälkommet besök.

Budgeten beror lite på... jag är beredd att slänga lite pengar på detta projekt, men jag kommer ju inte vara i behov av super highend-prylarna som kostar multum.

Har bahnhof fiber 500/500 Mbit/s nu men kanske uppgraderar till 1000 eller 10 000 framöver. OM bahnhof tillåter det, finns några fördelar att skippa deras mediakonverter?