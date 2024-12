Köpråd moderkort

Tjena! Fick tag i ett b650 till bra pris under inets sweclockersstream i tisdags (https://www.inet.se/produkt/1904385/gigabyte-b650-aorus-elite...) för 1500kr men va nog bland dem sista att få ett och då den inte finns i lager förän preliminärt 12/12 så dröjer det lite innan jag får den hemlevererad. Inet har ett annat b650 för exakt samma pris (https://www.inet.se/produkt/1904376/gigabyte-b650-ud-ax) som finns i lager och jag kan få det redan denna veckan vilket skulle innebär att jag kan göra mitt bygge nu i helgen. Min fråga är väl egentligen vad jag förlorar på att inte vänta på det andra kortet och slå till på det som finns i lager (jag kan inget om detta men eftersom det jag fick ta på under streamer är dyrare antar jag att det är bättre?). Tacksam för all hjälp!