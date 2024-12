Indiana Jones-spel kräver ray tracing-grafikkort

Skrivet av dlq84: Lumen kan köra helt i mjukvara dock, så det tror jag inte det beror på. Istället tror jag att de med "full raytracing" menar "path tracing", vilket dock kräver en kraftfull GPU. Gå till inlägget

I deras blogg så skriver de just det: "Full ray tracing*, also known as path tracing, ...".

Det är väl egentligen tekniskt fel på flera plan, dels så lär det inte betyda att det faktiskt bara är ray tracing som används och dels så säger path tracing inget om hur mycket av grafiken som renderas med ray tracing. Det kommer väl från att Cyberpunk introducerade ett path tracing-läge som gjorde att många tror att path tracing är lika med full ray tracing, men det är egentligen tvärtom att mer ray tracing ofta kräver path tracing eftersom det oftast är mindre krävande än "vanlig" ray tracing.

Så full ray tracing är ett bättre namn om man vill påpeka hur mycket ray tracing som används istället för vilken typ av ray tracing som används, även om "full" är något av en tolkningsfråga.