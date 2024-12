R16 4090 för 37k på Dell

Tyckte det var grymt pris har inte hittat datorpaket under 40k med 4090 kortet på flera år?

Nu verkar alla Alienware vara slutsålda?

Ngn större nackdel förutom Dell som alal verkar hata? Inkl. ett återställnings USB ockaå så priset var väl egentligenl 36 500.

Beskrivning

BASE,ANW-DT,CTO,R16,INTEL Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial Windows 11 Home, English, Danish, Finnish, Norwegian, Swedish NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4090, 24GB GDDR6X 64GB, 2x32GB, DDR5, 5200MT/s 2TB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive 1000W Platinum Rated PSU, 240mm Liquid-Cooled CPU & Clear Side Panel No Mouse (Upgrade to an Alienware Gaming Mouse in Accessories) No Keyboard Requested Intel(R) Killer(TM) Wi-Fi 6E AX1675, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth(R) wireless Intel(R) Core(TM) i9 14900F (24-Core, 68MB Total Cache, 2.0GHz to 5.8GHz w/Turbo Max 3.0) Windows 11 Home (24H2) OS Recovery 64bit - USB Multi Driver Software Power Cord - Europe English, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Spanish Shipping Docs DAWR1604 Not selected in this configuration Dell Order AW Aurora R16 Shipping Material including Placemat Intel Core i9 Processor Label Additional Software Game Pass Regulatory Label Custom BTO Configuration No Upper Fan included 1Y Collect and Return Service 1Y Premium Support and Onsite Service Upgrade