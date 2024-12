2.4 Ghz wifi bandet på telefon för att ansluta till Roborock S8 hur ?

Jag kan ingenting om Roborock S8 och är väl ingen expert på WiFi eller nätverk heller, men det känns som det är något missförstånd här. Om både telefonen och dammsugaren är anslutna till routern spelar det antagligen ingen roll vilket band telefonen använder eftersom routern skickar trafik mellan banden om det behövs, precis som den också skickar trafik mellan trådanslutna enheter och trådlösa enheter.

Jag gissar att det som behöver göras är att koppla upp telefonen till ett speciellt WiFi-nät, skapat av dammsugaren. När dammsugaren är fabriksåterställd har den ju "glömt" lösenordet till ditt WiFi, och ett vanligt sätt att skriva in lösenordet på diverse enheter utan skärm/knappar/etc är att enheten tillfälligt skapar ett eget WiFi nät, man ansluter till det och sedan antingen via en app eller hemsida på enheten ställer in vilket WiFi-nät och lösenord den ska använda, och efter omstart eller liknande kopplar den upp sig till din routers WiFi-nät.

Kanske går att hitta en Youtube-film som visar hur man ska göra med Roborock S8?