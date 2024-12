Dubbade barnfilmer

Äldsta grabben är sex år och vi har börjat kika på lite live action filmer som är dubbade till svenska.

Dock så är det otroligt frustrerande att klicka igenom alla filmer, gå till inställningarna för att se om denna film är svenskdubbad.

Hade hoppats på att fler där ute kan hjälpa mig att samla in var jag hittar barnfilmer (som inte är animerade) och med svenskt tal och i vilken streamingtjänst.

Dessa har vi sett och har bekräftat svenskttal:

Djungel George - Disney+

Narina: The Lion, The Witch & The Wardrobe - Dinsey+

Narnia: Prince Caspian - Disney+

Narina: The Voyage Of The Dawn Treader - Disney+

Tar gärna emot så många tips som möjligt!