Mellan 2004 och 2008 sände MPAA och brittiska Federation Against Copyright Theft (FACT) en reklamkampanj mot piratkopiering med sloganen ”you wouldn't steal a car”. Den dök senare även upp på en del DVD- och Blu‑ray-utgåvor och fick stort kulturellt genomslag. Bland annat parodierades den i tv-serien The IT Crowd.

Nu rapporterar Torrentfreak att MPAA och FACT ser ut att själva ha ägnat sig åt lite digitalt sjöröveri när de tog fram kampanjen. Både reklamfilmerna och kampanjens webbplats ser vid första anblick ut att använda sig av typsnittet FF Confidential, skapat av Just Van Rossum 1992, men en närmare analys har nu avslöjat att åtminstone delar av materialet i själva verket använder det nästan identiska Xband Rough.

Xband Rough skapades av Catapult Entertainment 1996 och är en uppenbar klon, vilket så klart är ett brott mot Just Van Rossums upphovsrätt. Melissa Lewis på Bluesky var först att notera det hela, och en annan användare kallad Daniel RH har rotat i filer från kampanjen och hittat pirattypsnittet inbäddat i en PDF-fil.

Just Van Rossum säger till Torrentfreak att han inte vet huruvida kampanjen köpte någon licens till FF Confidential eller inte, men att det är väldigt komiskt om kampanjen begick upphovsrätts­intrång för att uppmana folk att inte begå upphovsrätts­intrång.