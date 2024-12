Problem med antal cores Intel 4790k

Hej,

Jag hjälper en släktning med sin första speldator. Det är min gamla rig med en Intel 4790k.

Allt har fungerat fint i ca 4 veckor. Processorn är klockad till 4500mhz. Han spelar Fornite och det är ungefär precis vad denna dator klarar av.

Nu fick jag höra att datorn blivit otroligt seg de senaste dagarna. Efter en snabb felsökning ser jag i HWMonitor att den endast hittar Core #0. Dvs Core #1, #2, #3 verkar inte längre vara aktiva/nåbara.

Är det någon som vet vad som kan orsaka detta? Är det någon som vet hur man kan lösa detta problem? Jag har endast en kunskapsnivå likt en lekman när det kommer till datorer, i synnerhet denna typ av problem..

Jag har en annan 4790k-rig som jag testat runt lite på. Där hittade jag att man kunde gå in i BIOs och aktivera önskat antal Cores. Jag kunde alltså gå in där och välja 1 core. På så sätt kunde jag "iscensätta" samma problem på denna rig. Men när jag bad dem kolla i BIOs så har de "All" inställda där, så kan inte vara just den inställningen som spökar.

Tacksam för alla tips och råd jag kan få.

Tack på förhand!