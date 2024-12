Hej

Har en "äldre dator" med ett 2080 grafikkort. Plötsligt råkade jag ut för No signal. Har lite svårt att reda ut om det är ett problem med moderkort eller GFX. Jag vill minnas att det tidigare har under uppstart lyst upp en vit LED under uppstart som sedan släcktes. Nu lyser den inte upp alls vare sig under uppstart eller efter.

Får ingen bild vare sig om jag sätter i HDMI i grafikkortet eller i moderkortets HDMI. Dessutom har jag testat att ta bort GFX och sedan köra HDMI från moderkortet. Tolkar det som att processorn har en inbyggd grafik. Det är en Intel Core i5 9600K 3.7 GHz 9MB.

Några tips på hur jag skall ta reda på vilken komponent som är felaktig?

Med vänlig hälsning

Johan