Skrivet av scj: Hej! Kommer efter årsskiftet bo i en stuga medans mitt nuvarande boende renoveras och eftersom jag jobbar hemifrån behöver jag en nätverkslösning under tiden. Vad är bästa lösningen under en månads tid som kan förse mig och eventuellt kanske en tv med uppkoppling? Allt gott!

Mvh Gå till inlägget

Förutsätter att du inte har fiber indraget till stugan?

Vilken bredbandsoperatör har du i ditt vanliga boende? Många erbjuder billigare mobilt bredband som komplement till det fasta.

Annars verkar väl Telia ok. Erbjuder mobilt bredband utan bindningstid, mobil router som tillval för 650 spänn. Just nu utan startavgift. Finns med 40, 70 eller obegränsat GB surf. 4 och 5G nät. Kolla deras täckningskarta om de har ok täckning vid stugan.