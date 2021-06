Ryzen 9 3900x

Hej!

Har bytat till ny prolle därav annons. Haft den sen i november 2020.

Denna kommer ifrån ett pre-build från webhallen så där finns ingen original förpackning och heller inget separat kvitto. Take it or leave it.

Har enbart körts i stock, har ej klockat den och det runda märket på bilden är bara kylpastarester från min AiO-kylare.

Skall den skickas går köpare först med swish.

Gott snack!