Möjligheten att kunna visa statistik likt processortemperatur, systembelastning och fläktvarvtal på någon form av dedikerad bildskärm har länge varit populärt inom entusiastsvängen. Det som började som hemmalödda VFD-displayer som kommunicerade via seriella gränssnitt och hemmaknackade programvaror består numera av nyckelfärdiga lösningar från de olika hårdvarutillverkarna, och ibland känns det som att nästan varje varenda pinal i ens dator är bestyckad med en högupplöst bildskärm.

Men hur sticker man då ut som tillverkare i ett hårdvarulandskap där till och med fläktarna kan visa vilken temperatur grafikkretsen har? Man går åt retrohållet givetvis! Idag kikar vi nämligen närmare på chassitillverkaren Streacoms senaste produkt VU1 – en USB-driven aluminiumkub med analog VU-mätare som ser ut att vara hämtad direkt från pappas gamla integrerade 70-talsförstärkare.

Med VU1 har Streacom tagit inspiration från hobbyprojektet CAPS Twenty, vilket integrerade analoga mätare i en musikserver som baserades kring bolagets passiva chassi DA4. Bakom de analoga mätarna och den underliggande mjukvaran stod elektroingenjören Sasa Karanovic, vilket också är den person som i mångt och mycket har designat innandömet av VU1-mätarna vi tittar på idag.

För den som inte vet det gillar Streacom att arbeta med extruderad aluminium, och så är även fallet med VU1. Mätaren består av en utfräst aluminumkub på 55 × 55 × 56 mm, där denna innehåller en spole som rör själva mätaren, en e-ink-baserad skärm med upplösningen 200 × 144 pixlar samt ett kretskort som styr spolen och skärmen. Sist men inte minst sitter det fyra RGB-lysdioder i anslutning till e-ink-skärmen, där dessa är en nödvändighet för att se den sistnämnda i mörker.

I sin absolut enklaste form kostar VU1 549 kronor och består då av en enskild mätarkub med hubb-funktionalitet. Med denna "hubb-kub" medföljer det en USB Type-C till USB-A-kabel som kommunicerar med datorn och den underliggande mjukvaran för att styra den analoga mätaren, skärmen samt belysningen. På baksidan av kuben återfinns två ytterligare USB Type-C-portar, vilka använder ett egetutvecklat gränssnitt för att kunna haka på fler mätarkuber.

Vill man har ytterligare mätarkuber, vilket troligtvis är fallet för de flesta, kan man köpa till "Dial"-varianterna. Dessa saknar USB-funktionaliteten hos hubb-kuben och behöver således den sistnämnda för att fungera. "Dial"-mätarna kedjekopplas (daisy chain) till hubb-kuben med hjälp av medföljande korta USB Type-C-kablar och totalt kan 32 kuber kopplas ihop.

Om man redan vet att man kommer att vilja ha flertalet mätkuber från början känns dock startpaketet av VU1, vilket är det vi har i testlabbet idag, som det vettigaste valet. Detta består av en hubb-kub samt ytterligare tre "Dial"-kuber med tillhörande kablage för 1 749 kronor.

Själva mätkuben känns väldigt välbyggd och kvalitativ, där den sandblästrade aluminiumytan ger ett trevligt intryck. Under kuben sitter det gummifötter, vilket gör att den står stabilt utan att glida runt. För den som placerar kuben på skrivbordet kan det dock vara önskvärt att den är placerad i vinkel, och för det ändamålet skickar Streacom med stativ som går att skruva på. Det finns även skruvhål med M3-gänga i bakkant och undertill för den som vill montera kuben på annat vis.

Den underliggande mjukvaran och bristfälligt stöd från andra applikationer

När det kommer till den här typen av produkter kan hårdvaran vara fantastisk men i slutändan ändå stjälpas för att mjukvarubiten inte håller måttet. Streacom, och utvecklaren Sasa Karanovic, har gått en väldigt annorlunda väg med VU1 ställt mot många andra lösningar på marknaden. Här har man skapat ett eget ramverk med öppen källkod, där detta baseras kring API:t REST som kan ta emot HTTP-anrop från andra mjukvaror för att i sin tur styra VU1-mätarna.

För att komma igång installerar man servermjukvaran VU Server, vilken lägger sig som en tjänst i bakgrunden. Denna tjänst har ett webbgränssnitt som användaren kan använda för att göra grundläggande konfiguration av mätarna och se att allt fungerar som det ska. Det är också denna tjänst som tar emot anrop från andra mjukvaror som önskar att styra mätarna, där det kommandon som kan användas beskrivs i dokumentationen till API:t.

Problemet är att det i dagsläget inte finns någon annan mjukvara som har implementerat stöd för att kommunicera med detta API, vilket gör användningsområdet för VU1-mätarna ytterst begränsat. För att ha någon som helst behållning av mätarna innan stöd implementeras av andra utvecklare har dock Streacom tagit fram en "demo"-mjukvara som erbjuder enklare hårdvaruövervakning och visning av denna på mätarna.

Demo-applikationen plockar in data via LibreHardwareMonitor och låter användaren ställa in hur de värdena ska visas på VU1-mätarna. Gränssnittet är funktionellt men inte alltid helt användarvänligt och intuitivt, där man exempelvis manuella måste lägga in bakgrundsbild för e-ink-skärmen för varje mätare beroende på vad som visas. Det finns inte heller förknåpade bilder för alla typer av sensorer, vilket innebär att man själv behöver redigera dem och ladda upp via mjukvaran.

När man väl har ställt in allt är dock resultaten väldigt trevligt, där vi kan visa processortemperatur, processorbelastning, GPU-temperatur samt effektuttag från grafikkortet på våra fyra mätare. De analoga mätarna känns väldigt responsiva och svarar snabbt på förändringar samtidigt som det finns goda möjligheter att justera bakgrundsbelysningen i olika färger beroende på värdet som matas från sensorn som övervakas. Det finns med andra ord god potential hos VU1 som en hårdvarulösning.

Så sent som en vecka sedan släppte även Streacom ytterligare en metod för att hämta data och visa denna på mätarna. Detta görs via mjukvaran API Link, vilken kan anropa webbaserade API:er för att visa exempelvis förändringar i valutakurser eller dylikt på VU1-kuberna.

Sammanfattande tankar – välslipad hårdvara som behöver bättre mjukvarustöd

När jag och Calle besökte förra årets Computex-mässa fångades våra blickar ganska snabbt av Streacoms VU1, där dessa kändes som en frisk fläkt bland all bildskärmsbestyckad hårdvara som på senare tid har kommit att bli vardagsmat. Just estetiken kring hur det analoga möter det digitala är något som verkligen tilltalar mig med VU1, och när allt är uppe och snurrar med hjälp av demo-appen ser det faktiskt ganska häftigt och stilfullt ut på skrivbordet.

Problemet i dagsläget har dock inte med hårdvaran att göra, utan snarare det nästintill obefintliga mjukvarustödet. Streacom har tagit fram ett till synes vettigt API som borde vara ganska enkelt att implementera i annan programvara, men frågan är när, och om, detta kommer att ske inom en överskådlig framtid. Jag får nämligen lite en känsla av moment 22, där ingen vill utveckla mjukvara mot en pryl som ingen äger och ingen vill köpa en pryl som inte har ordentligt stöd i mjukvara.

Enligt Streacom har de inga planer på att bygga på eller förbättra demo-mjukvaran vi använde för att använda mätarna till hårdvaruövervakning – något vi tycker är väldigt synd. En mer omfattande och intuitiv grundmjukvara som i sin tur kan samexistera med andra programvarors plugins för mätarna i framtiden hade verkligen gjort det lättare att sälja i VU1 som koncept.