För två år sedan släppte Guerilla Games den efterlängtade uppföljaren till Horizon Zero Dawn till Playstation 4 och Playstation 5, där spelaren fick följa Aloys fortsatta äventyr i framtidens ödemark. Nu har det äntligen blivit dags för PC-spelarna att ta del av Horizon Forbidden West.

Bakom PC-porten står välrenommerade Nixxes, vilka har gjort flertalet lyckade konverteringar av Sonys tidigare konsolexklusiva titlar. På menyn står stor flexibilitet gällandes inställningar, däribland stöd för flertalet olika uppskalningstekniker samt ultrabreda upplösningar.

Komponenter i testsystemet

Komponent Modell Tack till Processor Intel Core i9-12900KS Moderkort Asus ROG Z690 Maximus Hero Asus Minne 2× 16 GB G Skill Trident Z5 RGB 6 400 MHz, 32-39-39-102 Grafikkort AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB)

AMD Radeon RX 7900 XT (20 GB)

AMD Radeon RX 7900 GRE (16 GB)

AMD Radeon RX 7800 XT (16 GB)

AMD Radeon RX 7700 XT (12 GB)

AMD Radeon RX 7600 (8 GB)

AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)

AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 4090 (24 GB)

Nvidia Geforce RTX 4080 (16 GB)

Nvidia Geforce RTX 4070 Ti (12 GB)

Nvidia Geforce RTX 4070 (12 GB)

Nvidia Geforce RTX 4060 Ti (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 4060 (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 3090 (24 GB)

Nvidia Geforce RTX 3080 (10 GB)

Nvidia Geforce RTX 3070 (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 3060 Ti (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 3060 (12 GB)

Nvidia Geforce RTX 2080 Ti (11 GB)

Nvidia Geforce GTX 1080 Ti (11 GB) Kylning Noctua NH-D15 Noctua Lagring Samsung 980 Pro M.2, 2 TB Nätaggregat Seasonic Prime Ultra Titanium, 1 000 W Seasonic Chassi Streacom BC1 Open Benchtable Streacom Skärm Dell P2415Q Operativsystem Windows 11 Professional

Som plattform för prestandamätningarna används redaktionens sedvanliga testsystem för grafikkortsrecensioner. Detta baseras kring Intels processor Core i9-12900KS samt 32 GB rappt DDR5-minne från G Skill – något som förhoppningsvis ska låta oss undvika några större processorflaskhalsar vid testandet och därmed låta grafikkorten sträcka på benen.

Till skillnad från det första spelet saknar Horizon Forbidden West ett inbyggt prestandatest. Vi mäter därför prestandan direkt i spelet, där slingan på 55 sekunder är tagen från en sektion ett par timmar in då spelaren kommer ut i den öppna spelvärlden för första gången. Bildfrekvensen snappas upp med hjälp av mjukvaran Capframe X och efteranalyseras med Microsoft Excel.

Drivrutinerna som används är Geforce Drivers 551.86 och Radeon Software 24.3.1 – båda med uttalade optimeringar eller buggfixar för Horizon Forbidden West.

Prestanda vid olika detaljnivåer

Vi börjar med att kika på hur spelets fördefinierade detaljnivåer påverkar prestandan hos två populära kort från Nvidia och AMD i form av Geforce RTX 4070 och Radeon RX 7800 XT. Spelet har fem detaljnivåer – very low, low, medium, high och very high.

Nämnvärt är att Horizon Forbidden West har dynamisk upplösningsskalning påslaget som grundinställning, vilka innebär att spelet automatiskt sänker upplösningen för att hålla jämna 60 bilder per sekund. För samtliga prestandatester i den här artikeln är den tekniken avstängd.

RTX 4070 1 920 x 1 080 2 560 x 1 440 3 840 x 2 160 Very Low 155/124 118/102 67/60 Low 156/121 116/98 65/57 Medium 142/116 105/90 59/52 High 102/84 79/67 48/42 Very High 92/76 72/61 44/39

Vi börjar med att kika på prestandan hos Nvidias Geforce RTX 4070, där modellen utan problem hanterar upplösningen 1080p med detaljreglaget uppvridet i taket. Prestandan är även bra vid 1440p, med konsekvent bildfrekvens över 60 FPS. I hårda strider kan dock denna ha en tendens att sjunka, så den som vill bibehålla flytet rekommenderas att använda den dynamiska upplösningsskalningen. Vid 4K UHD blir spelet för tungdrivet och där behövs definitivt uppskalning med exempelvis DLSS.

RX 7800 XT 1 920 x 1 080 2 560 x 1 440 3 840 x 2 160 Very Low 150/117 127/109 73/65 Low 161/124 129/110 73/65 Medium 148/119 114/100 65/59 High 107/92 85/75 53/47 Very High 106/91 83/74 51/44

Vidare mot AMD:s Radeon RX 7800 XT, där vi sedan tidigare vet att Guerilla Games grafikmotor Decima gillar det röda lagets grafikkort särskilt mycket. Detta är även fallet med Horizon Forbidden West, där 7800 XT har ett relativt stort prestandagap till Geforce RTX 4070.

Kortet presenterar en väldigt välflytande upplevelse vid 1080p och står sig även stark i 1440p. Vid 4K UHD blir allt för tungdrivet, och där kan exempelvis FSR eller XESS rädda dagen genom att rendera spelet vid en lägre upplösning och sedan skala upp.

Prestanda med olika grafikkort

Med analysen av detaljnivåerna avklarad har det blivit dags att slänga in hela uppsättningen med grafikkort för att se hur dessa står sig mot varandra. Vi använder oss av det förinställda detaljläget Very High med TAA för kantjämning. All typ av dynamisk upplösningskalning (DRS) är avstängt.

Vi börjar med att kika på upplösningen 1080p, där en bred skara grafikkort klarar av att hålla sig över 60 FPS med detaljreglaget i taket. Brytpunkten ligger någonstans vid Radeon RX 7600, där vi för kort under det strecket skulle rekommendera att aktivera dynamisk upplösningsskalning ihop med antingen FSR, XESS eller DLSS.

Precis som vi nämnde tidigare gillar grafikmotorn Decima AMD:s grafikkort lite extra, vilket också syns i prestandagraferna. Det röda lagets kort ligger konsekvent bättre till än sin motsvarighet hos Nvidia – med undantag då för Geforce RTX 4090 som toppar tabellen.

Vid 1440p blir det lite svettigare, vilket kräver mer ordentliga doningar på grafikkortsfronten. Här skulle vi dock säga att exempelvis Geforce RTX 3070 och Radeon RX 6700 XT kan hantera denna upplösning fullgott, förutsatt att man aktiverar dynamisk upplösningsskalning som håller bildfrekvensen uppe under tyngre sektioner.

När vi når 4K UHD börjar det bli riktigt svettigt, och nu är det egentligen bara toppkorten från respektive bolag som klarar av att hålla sig flytande över 60 FPS. Det finns dock som sagt goda möjligheter att använda antingen dynamisk upplösningsskalning eller sedvanlig upplösningskalning ihop med Intels, AMD:s eller Nvidias respektive tekniker – något som innebär att även svagare kort kan presentera fullt godkända resultat i både bildfrekvens som visuell kvalitet.

Sammanfattande tankar kring Horizon Forbidden West på PC

Medan jag personligen inte är ett direkt fan av spelet så tycker jag den Nixxes tekniska implementation av Horizon Forbidden West på PC är väldigt trevlig. Med upplösningen och detaljreglaget i taket ser spelet riktigt vackert ut, och speciellt om man jämför med Playstation 5-versionen i sitt Performance-läge som siktar på 60 FPS.

PC-versionen bjuder på en välslipad inställningsmeny, där varje val som justeras representeras direkt i spelvärlden som renderas i bakgrunden – mycket trevligt! Därtill ska Nixxes ha en eloge för att de implementerat alla stora uppskalningstekniker, det vill säga DLSS, FSR och XESS, där spelaren fritt kan välja mellan dessa. Det finns även stöd för bildinterpolering via DLSS frame generation och enligt utsago ska FSR 3 frame generation tillkomma framöver.

Prestandamässigt är titeln spelbar på en bred skara grafikhårdvara i varierande budgetklasser. Givetvis beror mycket på vilken upplösning samt detaljnivå som används, men det känns absolut inte orimligt tungdrivet. Vi skulle generellt rekommendera att hålla spelet på åtminstone detaljläget medium för att undvika potatisfaktorn hos de lägre detaljnivåerna.

Var inte heller rädda för att använda dynamisk upplösningsskalning med högre detaljnivåer, då denna funktion fungerar riktigt bra i Horizon Forbidden West. Den går därtill att använda ihop med uppskalningsteknikerna DLSS, FSR och XESS, vilket känns som ett bra sätt för de med svagare hårdvara att fortfarande kunna uppnå 60 bilder per sekund i tunga strider.

Under testandet upplevde vi dessvärre vissa stabilitetsproblem med AMD-baserade grafikkort. Vissa kort fungerade alldeles utmärkt medan med andra frös spelet följt av en omstart av systemet. Det är oklart huruvida detta berodde på drivrutinen eller något kompatibilitetsknas med spelet, men det var något som stöttes på flertalet gånger med bland annat Radeon RX 7600, RX 6800 XT och RX 6600 XT.

Denna problematik är särskilt tråkig med tanke på hur pass bra Horizon Forbidden West rullar på AMD-hårdvara när allt fungerar som det ska. Förhoppningsvis kan dock detta lösa sig med antingen en uppdaterad drivrutin eller någon form av spelpatch.

Med undantag för den inkonsekventa stabiliteten som upplevdes med vissa AMD-kort har dock PC-porten av Horizon Forbidden West flutit som en dröm under både vårt spelande och testande, och i slutändan känns datorn som den ultimata plattformen för den som vill uppleva denna titel från sin vackraste och mest välflytande sida.