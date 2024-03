Har du någonsin funderat på om du ska fortsätta med Iphone ytterligare en generation? Eller har du dragits med funderingen om gräset inne i Apples inhägnade trädgård är grönare än de öppna vidderna utanför? Går du runt med massor av pengar som bränner i fickan? För att svara dessa frågor ställer SweClockers testlabb två av de absolut mest påkostade telefonerna just nu mot varandra för att utse en vinnare.

Iphone 15 Pro Max och Samsung Galaxy S24 Ultra kommer att jämföras i batterilivslängd, grafik- och processorprestanda samt ett kameratest. Därefter bedöms helheten och användarupplevelsen.

För att stävja eventuella diskussioner redan i inledningen så kommer operativsystemet inte att vara en av dessa punkter. Olika användare föredrar helt enkelt olika operativsystem.

Klicka för mer information Specifikation för Iphone 15 Pro Max och Galaxy S24 Ultra Iphone 15 Pro Max Galaxy S24 Ultra Tillverkare Apple Samsung Operativsystem iOS 17 Android 14 (One UI 6.1) Skärm 6,7 tum

1290 x 2796 (460 ppi)

LTPO "Super Retina XDR" OLED

1-120 Hz

HDR10, Dolby Vision

Upp till 2000 nits 6,8 tum

1440 x 3120 (550 ppi)

LTPO "Dynamic AMOLED 2X"

1-120 Hz

HDR10+

Upp till 2600 nits Systemkrets Apple A17 Pro (6 kärnor) 2 st. 3,78 GHz (P-kärnor)

4 st. 2,11 GHz (E-kärnor) Snapdragon 8 Gen 3 (8 kärnor) 1 st. 3,39 GHz (Cortex X-4

3 st. 3,1 GHz (Cortex A720

2 st. 2,9 GHz Cortex A720)

2 st. 2,2 GHz (Cortex A520) Grafikdel Apple GPU Adreno 750 Primärminne 8 GB LPDDR5 12 GB LPDDR5X Lagringskapacitet 256 GB/ 512 GB/ 1 TB NVMe 256 GB/ 512 GB/ 1 TB UFS 4.0 Batteri 4441 mAh

Upp till 27 W trådbunden laddning

Upp till 15 W trådlös eller Magsafe laddning 5000 mAh

Upp till 45 W trådbunden laddning

Upp till 15 W trådlös laddning Kamera och sensorer (baksida) 48 MP, 24 mm vidvinkel, f/1.8

12 MP, 120 mm periskoptele, f/2.8

12 MP 12 mm ultravidvinkel, f/2.2

TOF 3D LiDAR 200 MP, 24 mm vidvinkel, f/1.7

50 MP, 111 mm periskoptele, f/3.3

10 MP, 67 mm tele, f/2.4

12 MP, 13 mm ultravidvinkel, f/2.2

Laser AF Kamera och sensorer (framsida) 12 MP, 23 mm vidvinkel, f/1.9

SL 3D-sensor (Face-ID) 12 MP, 26 mm vidvinkel, f/2.2

Ultraljud-sensor för fingeravtryck Anslutningar USB Type-C 3.2 Gen 2 (Displayport)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e (dual-band)

Bluetooth 5.3

Nano-SIM och/eller eSIM (dual-SIM med en av varje)

NFC USB Type-C 3.2, (DisplayPort, OTG)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 (tri-band)

Bluetooth 5.3

Nano-SIM och/eller eSIM (dual-SIM med en av varje/ två Nano-SIM/ två Nano-SIM + eSIM med ett i SIM-standby)

NFC Material Framsida: Corning glas

Baksida: Corning glas

Ram: titan (grad 5) Framsida: Corning Gorilla Armor

Baksida: Corning Gorilla Armor

Ram: titan (grad 2) Dimensioner 159.9 x 76.7 x 8.3 mm 162.3 x 79 x 8.6 mm Vikt 221 g 233 g Övrigt Kompatibel med Magsafe laddning och tillbehör Inbyggd Stylus Pris vid publicering 17 995 kronor (256 GB)

20 995 kronor (512 GB)

23 995 kronor (1 TB) 17 490 kronor (256 GB)

19 490 kronor (512 GB)

22 490 kronor (1 TB) På pappret är det här två modeller där ingen av tillverkarna sparat på krutet. Även om skärmarna är i ungefär samma storleksklass är Samsungs flaggskepp bestyckat med en något mer högupplöst skärm. Båda två är dock av LTPO OLED-typ vilket innebär att uppdateringsfrekvensen kan vara variabel. Båda två erbjuder möjlighet att gå ner i 1 Hz när telefonens Always On Display(AOD)-läge används. Även om båda två är ljusstarka har Galaxy-modellen övertaget på pappret med teoretiskt bättre läsbarhet i starkt motljus. Notera att maxvärdet för ljusstyrka på över 2000 nits på båda modellerna handlar om deras high brightness mode. Det sparkar igång när det verkligen behövs, till exempel när du har solen liggande direkt på och aktiverar inte som standard när ljusstyrkan dras upp till max. HDR-stöd erbjuds på båda modellerna med stöd för HDR 10-standarden. Precis som på företagets TV-apparater saknar dock Samsung-mobilen stöd för Dolby Vision men har istället stöd för HDR 10+. På Iphones flaggskepp är det istället tvärtom. I nederkant av mobilerna finner vi äntligen en USB Type-C på Iphone. Båda telefonerna i dagens jämförelse har stöd för att mata ut en displayportsignal över porten men enbart Samsung stödjer OTG-standarden. För den som inte vill använda trådlös lassning eller Magsafe-laddning går det givetvis alldeles utmärkt att använda kabel för ändamålet. Galaxy S24 Ultra har dock möjlighet för snabbare snabbladdning än Iphone 15 Pro max. Via USB Power Delivery finns det möjlighet att smälla på med 45 W-snabbladdning. Iphone-modellen är lite svårare för exakta siffror, Apple själva rekommenderar en 20 W-laddare. Faktum är dock att den kan ta emot en högre effekt än så, upp till 27 W verkar vara det maximala enligt mätningar från tredje part. Systemkretsarna bjuder inte på några större överraskningar för den som hållit sig uppdaterad i mobilvärlden de senaste åren. Iphone 15 Pro Max erbjuder den senaste och snabbaste kretsen för mobiltelefoner som Apple erbjuder – A17 Pro. Processorn har sex stycken kärnor att tillgå där två av dem är av en snabbare sort, de fyra övriga är klockade något lägre för högre energieffektivitet. I Galaxy S24 Ultra sitter det i år ingen Samsung Exynos-systemkrets likt småsyskonen S24 och s24 Plus. Istället är flaggskeppet bestyckat med Snapdragon 8 Gen 3. Ett åtta-kärnigt odjur med en högt klockad processorkärna av typen Cortex X-4. Därtill finns det fem stycken Cortex A720 där tre av dem går i något högre hastighet än de övriga två. Slutligen är den bestyckad med två stycken energieffektiva Cortex A520. På pappret är grafikdelen Adreno 750 hos Galaxy-mobilen något mer kraftfull än Apples GPU i Iphone 15 Pro-serien. Därtill har den en extra sensor i kameran med ett 67 millimeters objektiv för telefoto.

Det har dock blivit dags att lyfta blicken från specifikationerna och ge oss in i de faktiska testerna.

Batteritest Det finns många olika metoder att testa batteritid, metodiken jag har valt är enligt följande: Motsvarande ljusstryka (100% Iphone/ 90% Galaxy

Bluetooth och notifikationer inaktiverade

Ljudvolymen på 0%

Uppspelning av samma spellista på Youtube i samma bildkvalitet.

3DMark Benchmark stresstest som avslutning för att dränera batteriet Resultat

Första timmen låg Iphone 15 Pro Max mycket bättre till, detta förändrades dock under testets gång. Efter 13 timmar videouppspelning bytte jag till 3DMark i ytterligare 40 minuter och till sist dog Iphonen först. Vid det tillfället hade Galaxy-telefonen 25 procent batteri kvar vilket får ses som mycket mycket imponerande.

Prestandatester

För att testa vad hårdvaran i de båda flaggskeppen går för har de utsatts för syntetiska arbetslaster med fokus på grafikprestanda och processorprestanda. Därtill har det spelats en hel del tungdrivna spel.

Grafiktest

Först ut är ovan nämnda 3DMark med de två grafiktesterna Solar Bay som är ett tungt ray tracing-test följt av Wild life Extreme.

Med de första testerna på hand verkar det vara en markant seger för Samsungs värsting som gäller i den här kategorin. Ungefär 26 procent övertag visar det sig att Samsungs värsting har i det första ray tracing-tunga testet Solar Bay. I Wild Life Extreme sjunker övertaget något till det något lägre 18 procent, fortfarande ett uppenbart övertag.

En viktig del i hur grafikprestandan i en telefon behöver bedömas är inte enbart hur den presterar som bäst. Vi har därför även ansatt båda telefonerna för ovan tester i ett stresstest.

Stresstestet pågår under 20 minuter där samma benchmark-slinga rullar 20 gånger, detta för att kontrollera hur mycket prestanda som faller bort över tid allteftersom telefonen blir varm. Detta simulerar anvädning av ett grafiskt tungt spel under session. Nedan redovisas det bästa och sämsta resultatet uppmätt under stresstestet.

Med Solar Bay-testet först ut går det att skönja att Galaxy-telefonen begränsas av sin värmeutveckling något mer än Iphone-telefonen vi testat. Ungefär 43 procents prestanda faller bort under detta hård belastningstest och motsvarande siffra för Iphone 15 Pro Max är 33 procent. När vi vänder blicken mot Wild Life Extreme tappar Galaxy S24 Ultra ungefär 47 procent prestanda och Iphone 15 Pro Max landar återigen på 33 procent.

Processortest

För att ställa processorerna mot varandra har jag använt Geekbench 6 som finns tillgängligt för både Ios och Android. Nedan redovisas både enkeltrådad och flertrådad prestanda.

Här syns ett 3 procentigt övertag för Iphone 15 Pro Max med A17 Pro i flertrådade laster, i enkeltrådad belastning växer övertaget till hela 30 procent.

Resultat

Det är kortfattat två stycken ruskigt kraftfulla telefoner som väldigt sällan känns långsamma eller belastade nämnvärt förutom i de mest krävande av scenarion. Generellt känns navigation i operativsystemet lika lent och följsamt i de båda telefonerna. Där Samsungs flaggskepp får en viss anmärkning är dock att det är en hackig och långsam upplevelse strax efter att telefonen har startat efter en omstart. Konsekvent i de flesta nedladdade appar är dock upplevelsen att Iphone 15 Pro Max öppnar dem snabbare. Framförallt är det märkbart i 3DMark eller nedladdade spel där laddtider upplevs som märkbart kortare på Iphone. Generellt är spelupplevelsen något vassare på Iphone 15 Pro Max, till exempel noterade jag fler spel med stöd för 120 FPS-lägen än samma spel på Android, exakt varför utvecklarna har gjort så vet jag ej. Att Apple satsat på AAA-spel för den senaste generationen Iphone är också nämnvärt då bland annat Resident Evil 4 Remake och Death Stranding finns tillgängliga.

Kameratest

För att försöka bedöma dessa båda två kommer kameratestet primärt att fokusera på stillbild.

Nedan följer ett antal exempelbilder där kamerorna utsatts för en serie olika komplicerade scenarion.

Alla Foton är exporterade direkt från kameran och tagna med standardinställningar där all eventuell bildhantering skötts av telefonen. Bilderna är tagna med 12 MP och har sparats i formatet JPEG.

Klicka för mer information Ultravidvinkel Vidvinkel Med bilder i tagna med vidvinkel och vidare tycker jag Iphone 15 Pro Max bäst hanterar att återskapa det jag själv uppfattar som verkligheten. Jag misstänker att den inbyggda bildhanteringen i Galaxy S24 Ultra försöker göra fotot mer dramatiskt med starkare kontraster och skuggor. Tyvärr leder det till att den vita väggen ser nästan fläckig ut. Tele 25 × Zoom 100 × Zoom När vi vänder blicken mot teleobjektiven blir matchen dock ganska ensidig. Redan vid två respektive tre gångers zoom har Samsung övertaget med en skarpare bild med renare detaljer. Vid 25 gånger zoom ökar diskrepansen än mer och Ihpone:s foto är oanvändbart medan Galaxy-fotot förvisso har låg kvalitet men det ser bättre ut. Av de båda kan bara Samsung Galaxy S24 Ultra nå 100 gånger zoom, det ska sägas att kvaliteten på bilden dock är hiskelig – mer rolig än användbar. Macro Vid macrofoto är Iphone både bättre på att skapa naturliga färgtoner och att sätta fokuset på korta avstånd. Samsung-telefonen kräver lite justering fram och tillbaka för att låsa fokus och därtill blir färgerna allt för syntetiska. Återigen försöker Galaxy S24 Ultra göra bilden mer dramatisk med starkare kontraster och mer skärpa. Mörkerfoto Vid mörkerfoto är båda två väldigt bra på att hantera lågt ljus med snarlika resultat. När ljuset helt stängs av får dock Samsung Galaxy S24 Ultra svårt att hitta fokuset vid mina exempel. Däremot är den väldigt bra på att göra bilden ljusare. Porträtt

Slutligen är det dags för porträttfoto där Samsung-telefonen vid sina grundinställningar lägger på en betydligt mjukare bakgrundsoskärpa eller bokeh. Jag försökte efterlikna samma bokeh mellan båda telefonerna men Iphone missar här hanteringen av kanterna runt hjälmen.

Resultat

Det är två mycket kompetenta kameror som ställs mot varandra, men det finns såklart skillnader. Till att börja med har de båda kombattanterna två ganska olika sätt att hantera vitbalansen, därav ser flera foton gula respektive blå ut. Givetvis går dock detta att redigera i efterhand för den som vill. Vilken av de båda två man föredrar är givetvis en smaksak men som slutsats att dra innehåller Samsungs verktygslåda något fler sätt för slutanvändaren att angripa ett problem. Därtill är slutresultaten generellt bilder som för gemene man ser mer attraktiva ut och är redo att med en gång laddas upp på sociala medier eller visas för vänner.

Användarupplevelse

Med alla tre testkategorier ur vägen har vi två vinster för Samsung och en oavgjord runda. Det finns dock en kategori som är svår att kvantifiera och därav utse en vinnare i – användarupplevelsen och helheten. Som flaggskepp är Samsung Galaxy S24 Ultra en riktigt imponerande telefon, och då har jag knappt doppat tårna i de nya AI-funktionerna som Samsung trycker hårt på i sin marknadsföring. Med Android kommer därtill valbarheten att anpassa telefonen som du vill när du vill.

Här är Iphone på en bättre plats nu än vad den var för några generationer sedan men den ligger fortfarande i lä vad kommer till anpassningsbarhet. Däremot är användarupplevelsen påtagligt mer välpolerad i iOS fortfarande. Du slipper få 15 notifikationer om att sätta upp Google Assistant vid första uppstart och ytterliga 20 om att köpa till Samsungs försäkring.

Utan att raljera för mycket har dock Samsungs tolkning av Android kommit en bra bit på vägen, och det känns som en premiumtelefon rakt igenom. Designen är ofantligt läcker, skärmen är otrolig och det är utan tvekan den bästa androidtelefonen jag har använt.

För den som gillar att spela tunga spel är de båda två väldigt kompetenta, Samsung Galaxy S24 Ultra har dock ett visst övertag i ren grafikprestanda. Däremot finns det andra brister som är svåra att beskylla Samsung för. Att spel generellt har bättre applikationer på iOS är tråkigt såklart, framförallt när stora spel som Honkai: Star Rail saknar möjlighet för 120 FPS på Android. Därtill bör du ha i beräkningarna att stora AAA-spel i allt större utsträckning nu kommer till Apples iOS.

Sammanfattande tankar

Om du är spekulant på en modern flaggskeppstelefon kommer ditt val förmodligen att hänga mer på operativsystemet än vilken hårdvara den är bestyckad med. Gillar du Samsung kommer du att gå den vägen, föredrar du Iphone är det rätt val.

I de aspekter jag har testat dessa båda två odjur kommer jag att dela ut kungakronan till Samsung Galaxy S24 Ultra. Den gör väldigt mycket väldigt bra, och där den inte är bäst är den ändå ytterst kompetent.

Om jag helt förutsättningslöst skulle dela ut en rekommendation för den telefon som gör flest saker så bra som möjligt är valet just nu Samsung Galaxy S24 Ultra.