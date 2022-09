Jag har en bunte spelkoder från HumbleBundle som legat och dammat i ett antal år från bundles jag köpt för något annat spel. Så jag tänkte att det var lika bra att skänka dem till någon som kanske uppskattar dem.

Skriv ett meddelande här under ifall något intresserar dig så skickar jag ett PM med länk. Jag tänker att vi kan börja med ett spel per person max, och om något finns kvar efter helgen postar jag länkar till de som är kvar. Inga garantier att det faktiskt fungerar, det är möjligt att vissa av dem är för gamla etc.

Steam

Waking

Call of Duty®: WWII

Shenmue I & II

SYNTHETIK: Legion Rising

Pathfinder Adventures

The Stanley Parable

Deponia

Gone Home With Soundtrack

Sir, You Are Being Hunted

Skullgirls + All Characters + Color Palette

Xenonauts

The Incredible Adventures of Van Helsing

Bionic Commando

Street Fighter V

Ultra Street Fighter® IV

Ubisoft

Far Cry 3: Blood Dragon

Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory

Tom Clancy's The Division - 100 Intel Cr...