Äldre spel/spelkartonger

Hej!

Tack för att ni vill hjälpa mig rensa i garderoben!

Får jag betalt för frakt så är jag nöjd.

Half-life 2 - endast fodral med skiva

World in conflict - jag TROR inte serial är låst/förbrukat

Company of heroes - Nytt och inplastat

Call of duty - komplett med serial

Star Wars Jedi outcast - komplett

Lego Star Wars - komplett

Hitman 2 - komplett

Call of Duty MW2 - serial använd/förbrukad

Return to castle Wolfenstein - komplett

Battlefield 2042 - endast fodral

Battlefield 3 Limited - utan serial

Battlefield 3 Premium - utan serial

Unreal tournament 2003 - komplett

Starcraft 2: wings of liberty - utan serial

Rogue squadron 3D - komplett

X-wing Alliance - endast kartong med manualer, saknar skivorna

Rebel assault - skiva i jewel case

Joint task force - skiva i pappersfodral, kan "uppgraderas" till jewelcase 🙂

EF2000 - komplett

Janes ATF Gold - kartong med manual, skiva saknas

Janes F-15 - komplett

Neverwinter nights - komplett, kartong skadad på baksidan

Guild wars, Factions, Eye of the north och pre-release Nightfall - kompletta med skivor, manualer och serials finns men är använda och kontot förlorat sedan länge