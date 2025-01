Dell 38" Alienware AW3821DW IPS 21:9 2300R G-Sync Ultimate

!OBS! Skickas ej, endast avhämtning i Täby !OBS!

Spelskärm i fint skick med bra vrid-/tilt-/höj- och sänkbart stativ. Fungerar som den ska utan döda pixlar. Saknar originalkartong och skickas därför ej.

Inköpt från Dell 2020-11-29 för 14172,75:-, kvitto finns.

Skärmstorlek: 38"

Bildskärmsupplösning: 3840x1600

Paneltyp: Nano IPS

Färgdjup: 10 bitar

Bildformat: 21:9

Välvd: Ja, (2300R)

Ytskikt: Matt

Pixelstorlek: 0.23 mm

Uppdateringsfrekvens: 144 Hz, (85 Hz via HDMI)

Responstid: 1 ms

Adaptiv synkronisering: G-Sync Ultimate

Kontrast: 1000:1

Färgrymd: 95 % DCI-P3, 130 % sRGB

HDR (High Dynamic Range): Ja, (HDR 600)

Ljusstyrka: 450 cd/m²

Betraktningsvinkel: H/V 178 ° / 178 °

HDMI: Ja, (2 st 2.0)

DisplayPort: Ja, (1 st 1.4)

USB-hub: Ja, (4 st 3.2)

Hörlursutgång: Ja

RGB: Ja, (AlienFX Lightning)

Blåljusreducering: Ja

Flimmerfri: Ja

Höj och sänkbar fot: Ja, (130 mm)

Tiltbar: Ja, (-5 ° / 21 °)

Vridbar: Ja, (20 °)

PbP (Picture by Picture): Ja

PiP (Picture in Picture): Ja

Kensingtonlås: Ja

Bredd: 894.9 mm

Djup: 293.5 mm

Höjd: 449.7 mm

Vikt: 12.1 kg

Färg: Svart, Vit

Strömförbrukning: 46.35 W

Medföljande tillbehör: Strömsladd, HDMI-kabel, USB-kabel och DP-kabel

www.dell.com/sv-se/shop/böjd-spelbildskärm-alienware-38-aw382...

Budstart 4500:-

Köp nu: 5000:-

Budgivning avslutas 18.00 tisdag 14/1.