Extremt stort paket med vattenkylningsdelar. Allt säljs i ett paket. (Värde 50K+)

Efter lång betänketid har jag bestämt mig för att sälja av ALL min vattenkylning. Det tar för mycket plats och använder det inte i samma utsträckning som förr. Det här är ett ENORMT kit med allt vad som krävs för att komma igång med avancerad vattenkylning och lite till. Allting är i regel i väldigt fint skick och väldigt väl omhändertaget, många saker är inte använda alls. Reserverar mig för att jag eventuellt missat något. Det tog väldigt lång tid att sammanställa allt.

OBS: ALLT SÄLJS I SAMMA PAKET - INGET SÄLJS SEPARAT! - Värdet på allt i nypris är 50.000kr eller mer. Bud börjar på 10.000kr.

Hämtas i Oskarshamn eller kan skickas mot fraktkostnad.

Radiatorer:

2x HardwareLabs Black Ice Nemesis 360GTS, Vit

2x HardwareLabs Black Ice Nemesis 360GTS, Svart

1x HardwareLabs Black Ice Nemesis 240GTS, Svart

1x HardwareLabs Black Ice Nemesis 280GTS, Svart

1x HardwareLabs Black Ice Nemesis 240GTX, Svart

1x HardwareLabs Black Ice Nemesis M92GTX, Svart

1x XSPC TX240 Ultrathin Radiator, Svart

1x Alphacool NexXxos XT45 Multi-Port 240mm, Svart

Fittings:

21x Barrow G1/4", 90° Rotary, Nickel (ha-ho)

14x Barrow G1/4", 45° Non-Rotary, Nickel (ho-ho)

1x Barrow G1/4", 45° Non-Rotary, Nickel (ha-ho)

4x Barrow G1/4", 90° Non-Rotary, Nickel (ho-ho)

1x Barrow G1/4", 90° Non-Rotary, Nickel (ha-ho)

20x Barrow G1/4", 45° Rotary, Nickel (ha-ho)

13x Barrow G1/4", 90° Rotary, Nickel (ha-14mm)

14x Barrow G1/4", 90°, Nickel (14mm-14mm)

36x Barrow G1/4", Pipe Compression, Nickel (14mm)

4x Barrow G1/4", 2X 45° Rotary, Nickel (ha-ho)

1x Barrow G1/4", 45° Dual Rotary, Nickel (ha-ho)

2x Barrow G1/4", Extender 40mm, Nickel (ha-ho)

2x Barrow G1/4", Extender 30mm, Nickel (ha-ho)

9x Barrow G1/4", Extender 20mm, Nickel (ha-ho)

4x Barrow G1/4", Extender 15mm, Nickel (ha-ho)

8x Barrow G1/4", Extender 10mm, Nickel (ha-ho)

2x Barrow G1/4", Extender 20mm, Nickel (ho-ho)

3x Barrow G1/4", Rotary Extender 14mm, Nickel (ha-ho)

2x Barrow G1/4", Rotary Extender 20mm, Nickel (ho-ho)

2x Barrow G1/4", Rotary Extender 15mm, Nickel (ha-ha)

6x Barrow G1/4", Extender 4mm, Nickel (ha-ha)

2x Barrow G1/4", Adjustable Extender 41-69mm, Nickel (ha-ha)

2x Barrow G1/4", Adjustable Extender 22-31mm, Nickel (ha-ha)

2x Barrow G1/4", Adjustable Extender 16-22mm, Nickel (ha-ha)

1x Barrow G1/4″ Reservoir Fill Tube Fitting Long Version, Nickel (ha)

2x Barrow G1/4″ Temperature Sensor Stop 8mm, Nickel (ha)

1x Barrow G1/4″ Temperature Sensor Stop 11mm, Nickel (ha)

2x Barrow G1/4" 5-Way Ball Fitting, Nickel

2x Barrow G1/4" 5-Way Ball Fitting, Clear

1x Barrow G1/4" 3-Way Ball Fitting, Clear

1x Barrow G1/4" Mini Valve with ABS Handle, Nickel (ho-ho)

2x Barrow G1/4" Pipe Compression, Nickel (ha-10mm)

7x Barrow G1/4", 90° Rotary, Svart (ha-ho)

4x Barrow G1/4", 45° Non-Rotary, Svart (ho-ho)

1x Barrow G1/4", 90° Non-Rotary, Svart (ho-ho)

14x Barrow G1/4", Pipe Compression, Svart (14mm)

6x Barrow G1/4", Tube Compression, Svart (14mm)

8x Barrow G1/4", 90°, Svart (14mm-14mm)

1x Barrow G1/4″ Reservoir Fill Tube Fitting Short Version, Svart (ho)

1x Barrow G1/4" Mini Valve with ABS Handle, Svart (ho-ho)

1x Barrow G1/4" Mini Valve with ABS Handle, Svart/Röd (ho-ho)

1x Barrow G1/4 Inline Composite Filter Quartz, Glas/Svart/Silver (ho-ho)

2x Barrow G1/4", 45° Dual Rotary, Svart (ha-ho)

2x Barrow G1/4", Extender 20mm, Svart (ha-ho)

1x Barrow G1/4", Extender 30mm, Svart (ha-ho)

1x Barrow G1/4", Extender 10mm, Svartl (ho-ho)

2x Barrow G1/4", 2X 45° Rotary, Svart (ha-ho)

1x Barrow G1/4", Adjustable Extender 22-31mm, Svart (ha-ha)

1x Barrow G1/4", Reservoir Fill Tube Fitting 50mm, Nickel (ha)

2x Barrow G1/4", 90° Rotary, Svart (ha-14mm)

1x Barrow G1/4", Extender 15mm, Svart (ha-ho)

2x Barrow G1/4", Extender 10mm, Svart (ha-ho)

2x Barrow G1/4", Extender 7mm, Svart (ha-ho)

4x Barrow G1/4", Extender 5mm, Svart (ha-ha)

1x Barrow G1/4", Extender 10mm, Svart (ha-ha)

1x Barrow G1/4", 90° Non-Rotary, Svart (ha-ho)

2x Barrow G1/4" Pipe Compression, Svart (ha-12mm)

1x Bitspower G1/4", Flow Indicator, Clear/Svart

1x Bitspower G1/4", Mini Valve, Mörksilver (ho-ho)

10x Bitspower G1/4" Pipe Compression, Mörksilver (ha-12mm)

4x EK-AF G1/4", Rotary Extender 18mm, Svart (ha-ho)

1x EK-AF G1/4", Rotary Extender 18mm, Svart (ha-ha)

10x EK-Quantum G1/4", Torque Static 45°, Nickel (ho-ho)

4x EK-AF G1/4", Rotary Extender 18mm, Nickel (ha-ho)

4x EK-AF G1/4", Rotary Extender 18mm, Nickel (ha-ha)

2x EK-AF G1/4", Extender 5mm, Nickel ha-ha)

6x EK-AF G1/4", 90° Rotary, Nickel (ha-ho)

4x EK-AF G1/4", 45° Rotary, Nickel (ha-ho)

1x EK-AF G1/4", Rotary Y-Splitter, Nickel (2x ho-ha)

5x EK-AF G1/4", Tube Compression, Black Nickel (ha-16mm)

1x EK G1/4", Pass Through 27mm, Svart (ho-ho)

CPU-Kylning:

Bykski CPU-XPR-A, A-RGB (115x/20xx)

EKWB Quantum Velocity D-RGB (115x/1200/1200/2066)

GPU-Kylning:

HEATKILLER V RTX 3080/3080Ti, Acetal/Nickel + Backplate Black

RAM-Kylning:

1x EKWB EK-RAM Monarch X4 Clean CSQ, Acetal+Nickel

1x EKWB EK-RAM Monarch X4, Clear+Nickel

1x EKWB EK-RAM Monarch X2, Nickel

Pump / Reservoar

1x EK-XRES 100 DDC 3.2 PWM Elite + Pump

1x EK EK-RES X3 TOP

1x EKWB EK-UNI Pump Bracket (120mm FAN) Vertical

1x EKWB EK-UNI Holder Bracket 50/70

1x EKWB DDC-Holder Bracket (Okänd modell)

1x Laing DDC Pump Cover, Svart

1x Laing DDC Pump 1T, Svart

2x Bitspower 120mm Reservoir Fan Mount

1x EKWB EK-RES X3 250

1x EKWB EK-RES X3 100

1x EKWB EK-XTOP DDC 3.2 PWM Elite (Incl. pump), Acetal/Clear

1x Bitspower DDC Reservoir Combo 150 Acrylic-PWM (En sladd från 4-PIN headern har trillat ur, går att lösa)

1x Bitspower Z-Tube 50mm

1x Bitspower DDC-Pump bracket holder (Okänd modell)

1x EKWB EK-XTOP Revo D5 Top Tall (No pump), Acetal

1x EKWB EK-XTOP Revo D5 Top Small (No pump), Acetal

1x EKWB EK-XTOP Revo D5 Top Small (No pump), Clear

1x Singularity Computers Protium D5 Reservoir/Pump Combo 150mm, Acetal Base, Acetal top

1x Singularity Computers Protium D5 Reservoir/Pump Combo 150mm, Acetal Base, No top

1x Singularity Computers Reservoir Mount Back Plate 120mm

1x Singularity Computers Reservoir Mount Back Plate 140mm

2x Singularity Computers Ethereal Reservoir Mount, Single, Svart

1x Singularity Computers Ethereal Reservoir Mount, Single, Silver

Vätska:

1x EKWB Filling Bottle, 1000mL

2x EK-CryoFuel Lime Yellow Concentrate 100mL

1x EK-CryoFuel Electric Purple Concentrate 250mL

2,5x EKWB CryoFuel Clear Premix 1000mL

Slang:

2x EK-DuraClear 9,5mm / 15.9mm

1x EK-DuraClear 9,5mm / 12.7mm

2x EK-Tube ZMT 16,1mm / 11,1mm

Övrigt:

1x EKWB Tube Reamer Tool, Röd

1x Aqua Computer Aquaero 6 LT + Heatsink

1x Barrow Soft Tube Cutter, Vit

1x Barrow 14mm Bending Mould Kit

1x EKWB EK-Leak Tester

1x Biltema Röravskärare 3–30 mm (art: 19-1221)

100x+ o-ringar i massor av storlekar, sorterat

Massor av G1/4 stopp-pluggar

Massor av rör i olika längder, Nickelpläterad koppar, Akryl, svart m.m (14mm)

Massor av slang i olika längder och storlekar

Massor av kringsaker jag inte inventerat, skickar med ändå