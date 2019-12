In Win integrerar EK Water Blocks i chassit EK-Classic In Win 303EK

In Win tillverkar chassin vari komponenter huseras, komponenter som kan kylas med hjälp av vattenkylning. EK Water Blocks är en gammal etablerad aktör inom just vattenkylning och företagen gör nu gemensam sak i form av en specialutgåva av chassit In Win 303, vilken bestyckas med integrerat stöd för vattenkylning och ett designspråk som onekligen sticker ut jämfört med originalet.

EK-Classic In Win 303EK bygger på samma stomme som originalet, vilket innebär storleksklassen mid-tower och stöd för moderkortsformaten ATX, Micro ATX och Mini ITX. Vidare stöds grafikkort med maximal längd om 350 millimeter och processorkylare med maximal höjd på 160 millimeter.

Det som är nytt i EK-Classic är bättre integrerat stöd för vattenkylning. Detta fås i form av en integrerad distributionsplatta och vattenreservoar för vattenkylning vilka ansluts till en vattenpump. Den integrerade distributionsplattan ska låta användare ansluta hårda rör utan att dessa ska behöva böjas. Vattenreservoaren utrustas med standardfästen av formatet G1/4.

Specifikationer EK-Classic In Win 303EK

Egenskap Värde Sidpaneler Härdat glas Moderkortsformat ATX, Micro ATX, Mini ITX Stöd nätaggregat ATX 12 V

Längd upp till 200 mm Maximal längd grafikkort 350 mm Maximal bredd grafikkort 160 mm Stöd - fläkt och radiator 1x 120 mm (bakre)

3× 120 mm fläktar/1× 360 mm radiator (topp)

3× 120 mm fläktar/1× 360 mm radiator (botten) Storlek 215 × 487 × 480 mm Pump - modell Xylem DDC-3.25 TPPWM4 Pump - strömförsörjning 12 V Pump - energikonsumtion 18 W Pump - maximalt vattenflöde 1 000 liter/h Pump - maximal vätsketemperatur 60 grader Pump - anslutning 4-pins Molex 4-pins PWM Pumpstorlek 63 × 68 × 55 mm

Distributionsplattan är bestyckad med en vattenpump från Xylem av typen DDC 3.2 vilken kan driva ett vattenflöde om 1 000 liter i timmen. Pumpen ansluts via en 12 V Molex-anslutning och pumpens hastighet kan justeras via en PWM-kabel som ansluts till moderkortet. Komponenter som kan vattenkylas innefattar en processor och upp till två grafikkort.

EK-Classic In Win 303EK kan beställas via EK Water Blocks webbshop samt företagets återförsäljarpartner internationellt. Priset hamnar på 357 Euro, motsvarande cirka 4 700 kronor. Leveranser väntas ske 11 januari 2020.

