Under gårdagens stora Google-evenemang avtäckte Google dels redan aviserade produkter som telefonerna Pixel 5 och Pixel 4a 5G, och dels väntade produkter som en ny Chromecast med mer avancerad mjukvara i form av Google TV som samlar ett flertal tjänster i ett gränssnitt. En av tjänsterna som inte ingår när produkten lanseras är Googles egen strömmande speltjänst Stadia, rapporterar The Verge.

Google avslöjar inte varför Stadia inte stöds på den nya Chromecast-enheten, men en trovärdig spekulation är att den mer avancerade Google TV-mjukvarans komplexitet medför betydligt större latens än den den avskalade mjukvaran som används i företagets tidigare Chromecast-produkter. Tidigare produkter saknar eget gränssnitt för navigering och tar endast emot videoströmmar från applikationer på andra enheter, där Stadia är en av många applikationer som kan begära att en videoström spelas upp på Chromecast-enheten.

Den högre latensen i den nya modellen av Chromecast kommer från det faktum att mjukvaran består av tre lager. Det grundläggande lagret är operativsystemet Android TV, och ovanpå detta vilar användarmiljön Google TV som samlar tjänster och låter användaren navigera bland dessa. Det sista lagret är själva Cast-funktionen som låter alla Chromecast-kompatibla enheter att skicka videoströmmar till enheten. Som jämförelse består mjukvaran i tidigare Chromecast-produkter av ett lättviktigt operativsystem i botten som möjliggör Cast-funktionalitet.

Det är dock möjligt att tvinga in stöd för Stadia på nya Chromecast genom att ladda in en icke-stödd applikation, så kallad sideloading, av Stadia-applikationen för telefoner. I praktiken innebär det att ett gränssnitt utformat för små skärmar expanderas till en stor TV-skärm, vilket inte är optimalt, men det visar att det är möjligt. The Verge spekulerar i att det är just för höga latensnivåer som gör att Google inte släpper en officiell Google TV-applikation än.

Enligt uppgifter gör Google Stadia tillgänglig för den nya Chromecast-enheten under första halvan av år 2021. Den nya modellen är ännu inte lanserad i Sverige, något som väntas ske mot slutet av året. I USA där den har lanserats ersätter den nuvarande toppmodellen Chromecast Ultra.

