TV via fiber hos telia. Egen router?

Går det att köra med egen router? Tänkte testa fiber-tv nu när jag har problem med signalen från canal digital via parabol. BF erbjudandet om 299:- för 100/100 Mbit samt att TV ingår är svårt att motstå nu när jag i dagslägen betalar 439:- för 100/100 Mbit. Däremot är jag osäker på hur deras router kommer lira med mina accesspunkter mm i nätverket och vill därför ha möjlighet att använda min vanliga router. Kopplar man in IP tv via fibermodemet eller via routern?