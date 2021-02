Testpilot: Synology Diskstation DS220+

Skrivet av Gender Bender: Det du främst går miste om med DS420j är appar och funktioner i DSM. Inte så mycket pga processorn, utan att den bara har 1GB RAM som inte går att utöka. Med bara en GbE-port så kommer du inte kunna föra över mer än ~100 MB/s, vilket processorn inte har några problem med. Så om det främst är antalet diskplatser som är viktigast så räcker DS420j gott och väl om syftet bara är lagring. Men vill du lite mer, t.ex. använda Docker, så behöver du en plus-modell. Gå till inlägget

Ja Link Aggregation med 2st ethernet känns intressant, men sedan ska man ej ha en router eller något som spärrar.

IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation: This mode optimizes the network traffic received and sent by your Synology NAS, and requires IEEE 802.3ad (Dynamic) Link Aggregation (LACP, 802.1AX) to be enabled on the switches. If multiple switches are used, these switches have to be stackable and properly configured.

https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/help/DSM...

Samma sak gäller tyvärr 2,5Gbit nasar, ofta har man en dålig router i vägen så även om man köper en sådan kan man ej utnyttja det, men någonstans får utvecklingen börja.

Angående dockers så känns det lite som det är något för mer avancerade användare och dessa har ofta tillgång till att köra sånt gratis hos Microsoft Azure m.m. (man får det genom ens arbete) Men det är enklare att göra hemautomation och ha det lokalt.