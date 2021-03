Hjälp att välja CPU i övre prestandasegmentet för spel

Skrivet av Release: Hej! Jag planerar för ett kommande datorbygge och har beställt ett RTX3080, förväntar mig leverans nån gång till jul. Men med all komponentbrist som sprider sig till att gälla i princip alla delar i en dator måste jag börja lägga beställningar på resten redan nu. GPU är vald men valet av CPU påverkar valet av mobo och ram samt i anslutning till det valet av chassi, så CPU måste väljas först (och tydligen ökar kostnaden för ram med 10%/vecka nu enligt en av dagens artiklar så jag har väl bråttom att köpa innan det brinner i ännu en översvämmad jordbävningsfabrik). Jag har försökt läsa mig till vad som skulle passa mig bäst men majoriteten av den info jag hittar har rubriker som känns väldigt hype-baserade och det gör mig misstänksam. Vilken CPU skulle passa mina behov bäst? Användning:

Spel, bara spel, jag kommer inte klippa film och jag kommer inte streama vad jag spelar. Jag vill att min CPU inte ska hindra min GPU (RTX3080). Jag spelar inte CS i 360fps, men jag vill kunna spela Warzone i 1440p på kanske 120-140fps i alla fall (i ultra settings om det ens är möjligt?), och jag vill kunna spela current/next gen spel i 1440p utan att behöva ställa ned grafikinställningar till att se ut som Minecraft. Budget:

Jag vill betala för kvalitet, inte för skrytfaktor. Jag valde RTX3080 istället för RTX3090 eller Titan, så jag vill matcha med en CPU som presterar i motsvarande nivå, 3080 kostar 12k och jag förväntar mig att lägga 20-25k totalt för dator och skärm. Bonusegenskap:

Jag vill gärna kunna köra datorn relativt tyst. Jag luftkyler oftast med de största tornkylare Noctua eller Bequiet! kan erbjuda för detta ändamål, så om två CPUer presterar likvärdigt men den ena är svalare/mer energieffektiv kommer jag välja den alla dagar i veckan. All input är välkommen, så länge den är motiverad med något utöver att "AMD är bättre än Intel" eller vice versa Tack på förhand! Gå till inlägget

Du borde hänga på låset när RX 6700 XT har säljstart den 17 mars...

The best 1440p graphics card for Call of Duty: Warzone is AMD’s RX 5700 XT. One of the most surprising results taken from our benchmarks is just how good this card performs at 1440p. Averaging 122fps , the RX 5700 XT sits only 8fps below the RTX 2080 Super, a GPU that runs up almost double its cost.

Och som tidigare sagt. Matcha med en Intel 11700 (K/KF) när de också börjar säljas om ca en månad tillsammans med ett Z590 ITX moderkort (?) och snabba minnen i 3600MHz (?) och bygga allt i ett Cooler Master MasterBox NR200P *thumbs up*