Hej på er alla!

Jag håller på med en skoluppgift där vi ska programmera ett sten, sax, påse spel i python. Vi ska lagra spelaren val i variabeln "user" och datorns val i variabeln "computer" och en funktion "checkResults" ska ta dessa värden och avgöra vem som vinner en omgång. Jag undrar nu hur jag ska kunna integrera funktionen i while loopen och få den att upprepa spelet tills någon har vunnit ?

Hoppas ni förstod min lite otydliga fråga

Här är min färdigt skapade python kod,

points_to_win = int(input("Hur många poäng behövs för att vinna ? "))

user_points = 0

computer_points = 0

user = int(input("Gör ditt val:

1:Sten

2:Sax

3:Påse

> "))

computer = random.randint(1,3)

def checkResults(user,computer):

while user_points < points_to_win or computer_points < points_to_win:

if user == 1:

if computer == 1:

print("Oavgjort")

elif computer == 2:

print("Datorn valde sax, du valde sten. Du vann")

user_points += 1

else:

print("Datorn valde påse, du valde sten. Datorn vann")

computer_points += 1

elif user == 2:

if computer==1:

print("Datorn valde sten, du valde sax. Datorn vann")

computer_points += 1

elif computer == 2:

print("Oavgjort")

else:

print("Datorn valde påse, du valde sax. Du vann")

user_points += 1

elif user==3:

if computer==1:

print("Datorn valde sten, du valde påse. Du vann")

user_points += 1

elif computer==2:

print("Datorn valde sax, du valde påse. Datorn vann")

computer_points += 1

else:

print("Oavgjort")

if user_points == points_to_win or computer_points == points_to_win:

break

else:

user = int(input("Gör ditt val:

1:Sten

2:Sax

3:Påse

> "))

computer = random.randint(1,3)