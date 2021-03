Få tag på gamla barndomsserier. Främst i Mumindalen

Jag börjar på riktigt bli frustrerad över att dom serier man såg och växte upp med inte går att få tag på fullständigt. Har gett upp försöka få tag på majoriteten av dom, tänker främst på flertalet Disney serier som:

Ducktales

Luftens Hjältar

Goof Troop/Långbens galna gäng

Bumbibjörnarna

mm.. the list goes on and on. Har inte kollat in Disney+ än, men av vad jag förstått så finns det inte hela material av serierna där? Ducktales har väl ex inte alla?

Nu försöker jag få tag på I Mumindalen, hela serien samlad. Verkar som att det är smått omöjligt? Har sett några enstaka DVD:er med några avsnitt, ungefär som Ducktales som släpptes i 3 volymer? Har dom 3 hemma. Men varför släpper man inte dessa samlade? Sabla tur att man har en gammal nedladdad samling med tror jag 60 avsnitt eller nåt. Dock är vissa på engelska, talet är totalt osynkat, kvalitén lämnar en del att önska på dom flesta avsnitten.

För mig är I Mumindalen ett av mina absoluta favoritprogram, kan se om det än idag fast jag snart är 35 år. Det är nostalgi och minnen som kommer tillbaka.

Så efter mycket rabblande, finns det nåt sätt att få tag på I Mumindalen på dvd eller liknande?