BankID nere?

Skrivet av Pamudas: Är det någon annan som inte lyckas använda BankID (Android/iOS) just nu? Appen stängs ner så fort jag får en request... ganska irriterande nu då jag behöver BankID för att logga in 😅 Någon som vart med om detta tidigare och har koll på vad det kan betyda? Drifstatus för BankID verkar vara helt grön enligt de själva... *Edit*

Kör Android 11 (Samsung S10+)

BankID: 7.21.0.84 Gå till inlägget

Globlat problem för android, gäller inte enbart dig och inte enbart den appen.

Från Samsungs twitter:

"Thanks for bringing this to our attention. Please remove the Webview Update and then restart the phone. Here are the steps: Go settings > apps > tap the three dots in the top right corner > show system apps > search for Android System WebView > select Uninstall updates. "

