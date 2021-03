Stor vårrensning av möss

Har kommit till insikt med att jag blivit för gammal för shooters och under min #RoadToGlobal så hann jag spara på mig endel möss.

Igår när jag kom hem från Netonnet med min nya trådlösa g703a och skulle slänga in finalmousen i garderoben så insåg jag att det var ett mindre berg av möss som låg där och samlade damm.

Jag vill vara tydlig med att jag funktionstestat samliga möss utan tillhörande software inför denna annons - har även gjort rent samtliga möss med T-röd.

Har inte kvar några kvitton eller kartonger

Går bra att hämta hos mig i centrala Örebro

Vill du ha det skickat så säger vi 100kr per emballage (spårbart) eftersom jag måste leta reda på något att skicka i.

Fler möss = bättre pris

1. Corsair M65

2. Razer Taipan

3. Logitech G302

4. Razer Imperator

5. Microsoft Intellimouse Explorer 3.0 Steelseries

6. Microsoft Intellimouse Explorer 3.0

7. Finalmouse

8. Finalmouse

9. Finalmouse

10. Logitech G100s

11. Zowie FK1

12. Zowie FK1

13. Logitech G300s

14. Xtrfy XG-M2-NIP

15. Steelseries Sensei Rubberized

16. Finalmouse Superlight (Custom light cable & custom glides)

17. Razer Naga MMO

18. Logitech GamePad F310

19. Steelseries H Wireless headset incl. Base station + extra batteri

Funktionsdugligt headset OBS kan ej rengöra eftersom fejklädret går sönder av T-röd. Du som köper får hitta på annan rengöringsmetod.

https://www.komplett.se/product/805759#

Vet ej vad dessa kan vara värda - ni får avgöra pris.

