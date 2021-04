instance of an object

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace PBussen { class Passagerare { private string kön; private int ålder; private string namn; public Passagerare(string kön, int ålder, string namn) { this.kön = kön; this.ålder = ålder; this.namn = namn; } public string Kön { get { return kön; } set { kön = value; } } public int Ålder { get { return ålder; } set { ålder = value; } } public string Namn { get { return namn; } set { namn = value; } } } }