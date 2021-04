Epic Games Store blöder pengar – väntas backa hundratals miljoner år 2021

Skrivet av thu: Vad är källan till det uttalandet? Jag förstår inte riktigt hur det är relevant i rättstvisten heller. Gå till inlägget

Swec-artikeln länkar i just den sektionen till en FZ-artikel som i sin tur länkar till https://www.scribd.com/document/502345065/Defendant-APPLE-INC... (avsnittet med rubriken "Epic Games Store is unprofitable and not comparable to the App Store")

Det Apple hävdar verkar väl vara just att man inte rakt av kan jämföra EGS med Apples App Store eftersom EGS blöder pengar och istället behöver finansieras med pengar från anda delar av Epic.

Grejen de vill åt är väl något i stil med att Epic förlorar pengar på sin egen spelförsäljning samtidigt som de kräver att Apple ska tvingas sänka sina avgifter som hävdas vara oskäligt höga.