Skrivet av kelthar: Vilken bank? Gå till inlägget

Swedbank

Skrivet av GLaDER: 1. Skaffa Revolut

2. Sätt över pengar från din bank till Revolut

3. För över pengar från Revolut till din kryptohandlare Gå till inlägget

Noterat! Tack för tipset.

(Till Moderator: Jo tack, jag känner till det där med "referrals", och jag brukar aldrig ta dom från folk jag inte känner, vänner och bekanta för att hjälpa dom lite, gärna)

Skrivet av Spiffman: Swedbank och handelsbanken vet jag iaf blockerar, ringer upp och försöker pressa på en nya kort då de anser att sådana tjänster som plus500, krypto etc är djävulen, pengatvätt, inkörsport till alls sorts kriminalitet etc... Gå till inlägget

Fick intryck av det samma. Tydligt att dom var svåra att dansa med, och att dom inte riktig har förstått konceptet med att det är faktisk mina pengar och jag gör vad jag vill med dom, väldigt många bortförklaringar och suddiga åsikter när jag pratar med dom, aldrig nån jag kan prata med, kontakta eller nåt - nej, alltid "my way or the highway" attityd.

Skrivet av eatme@live: Det är inte så att du måste öppna upp ditt kort för "alla internet köp" under en kort period? Det behöver jag göra göra varje gång jag skall handla på ett mindre "vanligt" ställe på nätet. Annars fungerar det bra med både kortköp och banköverföring från Nordea Gå till inlägget

Det var det första jag kollade, det var helt uppet, brukar stänga det lite dynamisk då det är onödigt att ha det öppet hela tiden.

Tack för eras snabba och vänliga svar Swedclockers, uppskattas!

Hör gärna från flera och del gärna med era erfarenheter, jag är helt nyfödd på området, tycker det är jättespännande.