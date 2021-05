Låter som jag läspar helt plötsligt

Hej!

Jag har ett HyperX 2 Headset som helt plötsligt slutat funka som det ska.

Om jag säger S upprepade gånger så slutar den till slut spela in S ljudet och kortar ner det så att det låter som att jag läspar. Märker också att i Discord så spelar den inte ens in ljudet när jag blåser in i mikrofonen men funkar bra att prata direkt efter, samma sak gäller när jag slår lätt på mikrofonen, den registrerar inte det ljudet alls.

Sökt på nätet och har testat allt vad jag kan komma på.

• Provat alla USB ingångar

• Provat olika Hz men ställt tillbaka på 48000 Hz (DVD-Kvalitet) som jag hade som tidigare, har bara försämrat ljudkvalitén men inte tagit bort problemet.

• Ominstallerat Discord men även testat spela in i windows och det är samma problem där.

• Uppdaterat Drivrutiner för både Windows och HyperX (Och startat om datorn)

• Satt HyperX som standard på både hörlurar och mikrofon, problemet kvarstår.

Jag tror jag har provat fler saker men börjar bli riktigt trött. En polare tipsade om att det kunde vara någon Nvidia ljudgrej men jag hade det inte installerat på datorn och jag kunde heller inte installera det för o se om jag kan stänga av det, för att utesluta det bara tänker jag.

Någon som kan hjälpa mig?