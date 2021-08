Hej,

Jag har världens problem med min dator varje gång jag ska försöka växla operativsystem. Jag har haft problem en längre tid men lyckats lösa det efter många timmars pillande varje gång. Men nu har jag kört fast.

Jag har en disk med Win7 installer och en annan disk med Win10. Jag kör Win7 som standard men ibland krävs Win10 för något spel eller liknande och då får jag byta medans jag spelar.

När jag startar upp datorn kommer Asus-loggan upp och texten om att trycka på DEL eller F2 för att komma till bios. Inget konstigt så långt. Vill jag komma in i bios funkar allt som det ska. Men väljer jag att boota Win10-disken så blinkar det till lite med svart skärm och sedan hänger sig mus och tangentbord i biosskärmen. Bios verkar inte frysa för den uppdaterar varvtal och temp kontinuerligt.

Men oavsett så kommer jag inte in i windows 10 den vägen.

Skulle jag skita i att gå in i bios så kommer jag till menyvalet innan man kommer in i windows och får välja på båda windowsversionerna. Men Windows 7 råkar vara förmarkerat och den börjar räkna ner till 30 att om jag inte gjort något val innan dess så väljs det markerade alternativet.

Tangentbordet svarar inte på varken piltangenterna eller TAB som i vanliga fall ska resultera i skifte mellan alternativen... Så jag skickas in i windows 7 varje gång.

Jag har provat att switcha runt lite bland USB-portarna till tangentbordet men det hjälper inte.

Har ni några förslag på vad jag ska göra för att få ordning på det?