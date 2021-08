Processor: Intel i9 10900K Grafikkort: ASUS 3090 ROG Strix OC RAM: Corsair 32GB DDR4 3200Mhz CL16

Lagring: 2x Samsung 970 EVO Plus 1TB Moderkort: ASUS ROG Maximus XII Hero Nätagg: Corsair RM850X v2

Chassi: be quiet! Pure Base 500DX Kylning: be quiet! Dark Rock 4 Pro + 3x Silent Wings 3 140mm PWM

Skärmar: 2x LG UltraGear 27GN950 Katt: En bråkig Sigge med 4x ben + 1x svans