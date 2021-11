Define 7 samt fläkthub

Behöver lite hjälp, har en Define 7 på ingång, med den följer det 3 st 3 pinsfläktar (icke pwm), i instruktionen för den medföljande fläkthubben står det följande.

"The Nexus+ 2 fan hub is a PWM fan hub which distributes the signals from the main header to the rest of the fans, making them go at the same percentage of their maximum speed.

The main header is marked in the manual, and on the hub, it's marked as FAN1. This needs to have at least 1 PWM fan connected to it in order for you to control the fans on the hub, considering it's the only header that receives and sends signals to the motherboard. It does not need to be the CPU-cooler connected to the header, but it has to be a 4-pin PWM unit. You don't have to connect the hub to the CPU_FAN header either, but have it on a 4-pin PWM-header(avoid the AIO_PUMP header, since it's sometimes set to run at 100%).

It is not possible to control the fans on the hub separately. They will all be run at the same percentage."

Vad händer om man inte skaffar en 4 pins PWM fläkt, kommer alla köra på 100% hela tiden eller kommer moderkortet sköta fläktarna någorlunda baserat på dens temp?

Det står ju att "This needs to have at least 1 PWM fan connected to it in order for you to control the fans on the hub", kan tycka att det är lite snålt att inte skicka med en sådan i så fall? Samt vad är det för fördelar med att skaffa en, endast för att kunna kontrollera RPM själv?