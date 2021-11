Skrivet av maweric: Har beställt uppkoppling via Telia. Ser att det medföljer en Sagemcom 5370e router. Är lite skeptisk mot sådana här routrar man får med uppkopplingen. Hur är säkerheten på den jämfört mot andra routrar? Exempelvis mot Ubiquiti Edgerouter X. Förutsatt att jag stänger av alla funktioner jag inte använder. Gå till inlägget

Jag hade använt en ERx alla dagar i veckan kontra deras default router. Dock behöver du en AP också typ unifi ap lite. Du behöver uppdatera ERx genom att logga in på den och ladda upp en fil genom websidan sedan köra en wizard som nämns ovan sen är du klar. Som default så är allt utifrån -> in spärrat dvs ingen kan komma in, även telias router bör vara likadan.

Så om du inte ska konfa saker själv så är det = säkert. Skillnaden är om du ska göra något så är det risk att telias router är låst eller kommer fungera dåligt kontra en egen.